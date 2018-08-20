۲۱ کلاس درس به فضای آموزشی آران و بیدگل اضافه شد

محمد معدن دار در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این طرح ها شامل سه آموزشگاه حبیبی و بهاران سفید شهر و برکت نوش آباد با ظرفیت ۲۱ کلاس درس و سه سالن ورزشی شهید شادان پور، شهدای یزدل و بانو خسروی حسینی است.

وی اظهار داشت: برای بهره برداری از این شش طرح بیش از ۹۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات سازمان تجهیز و نوسازی مدارس، بنیاد برکت و خیران شهرستان هزینه شده است.

مدیر آموزش و پرورش آران و بیدگل با اشاره به اینکه از مهرسال گذشته تا مهر امسال ۱۷ طرح در آران و بیدگل آماده بهره برداری شده است، افزود: این طرح ها با مشارکت ۴۰ درصدی خیران حدود ۳۰۰ میلیارد ریال هزینه داشته است.

وی در ادامه سرانه فضای ورزشی در آموزش و پرورش آران و بیدگل را مطلوب بیان کرد و گفت: با بهره برداری از سه سالن ورزشی در مهرماه سرانه فضای ورزشی دانش آموزی در آران و بیدگل به ۸۶ سانتی متر مربع می رسد که این میزان در کشور نظیر ندارد.