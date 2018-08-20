کلاهبردار سریالی طلا فروشی های زاهدان دستگیر شد

سرهنگ علی سرحدی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با دریافت چند مرجوعه قضائی مشابه از سوی تعدادی از طلا فروشان سطح شهر زاهدان مبنی بر کلاهبرداری مردی جوان از طریق خرید اینترنتی با نرم افزارهای بانکی موضوع به صورت ویژه در دستور کار تیمی از کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

وی افزود: در بررسی اظهارات مالباخته ها مشخص شد مردی جوان پس از انتخاب قطعه طلای مورد نظرش برای پرداخت وجه از طریق نرم افزار همراه بانک تلفن همراه، اقدام به پرداخت وجه می کرده و پس از وارد کردن شماره حساب مالباخته و انتخاب وجه واریزی اطمینان او را نسبت به پرداخت وجه جلب و با تغییر شماره حساب، پیامک جعلی واریز وجه را به او نشان داده و بلافاصله از مغازه خارج می شده است.

رئیس پلیس فتا سیستان و بلوچستان عنوان کرد: متهم در بازجوئی های اولیه منکر هرگونه جرمی بود اما در ادامه بازجوئی ها در مواجهه با ادله و مستندات کشف شده به ۶ فقره کلاهبرداری به مبلغ ۱۶۰ میلیون ریال با ارائه پیامک جعلی اعتراف کرد.

وی با اشاره به معرفی متهم به دادسرا از شهروندان به ویژه کسبه خواست تا حد امکان برای دریافت وجه جنس فروخته شده، از وجوه نقد و یا کارت عابر بانک استفاده شود و در صورت واریز وجه از طریق همراه بانک، تا زمانی که وجه جنس خریداری شده توسط مشتری به حساب شما واریز نشده است و پیامک آن وصول نشده، جنسی به مشتری تحویل داده نشود.