فعالیت پزشکان متخصص در پست مدیریت باعث اتلاف هزینه می شود

دبیر انجمن علمی اقتصاد بهداشت ایران در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سیستم آموزش پزشکی کشور با هدف پرورش پزشک متخصص و در نهایت انجام امور پزشکی ، جراحی و درمان است.

دکتر محمد حسن احمدپور اظهار داشت: پزشکان به طور میانگین 12 سال درگیر آموزش پزشکی بوده و سیستم آموزش پزشکی کشور نیز از پیشرفته ترین سیستم آموزشی دنیا است چرا که پزشکان با برای فراگیری آموزش های لازم سخت ترین شرایط را طی می کنند تا پس از فارغ التحصیل شدن بتوانند بیماران نیامند را درمان کنند.

وی گفت: پزشکان برای گرفتن فوق تخصص در رشته های مختلف حدود 16 سال آموزش می بینند اما طی این سالها حتی یک واحد از دروس مربوط به اصول مدیریت، بیمه درمانی ، اقتصاد سلامت ، اقتصاد خرد و کلان، مدیریت مالی، کنترل پروژه ، برنامه ریزی مدیریت استراتژیک ، استانداردهای بهداشتی و درمانی و... را نمی گذرانند پس نمی توان انتظار از آنها در زمینه فعالیت های مدیریتی انتظار معجزه داشت.

احمدپور با بیان اینکه تا زمانی که پزشکان متخصص بدون هیچ گونه تخصص علمی مدیریتی در بخش های مدیریت فعالیت می کنند ، حتی نمی توان در زمینه میزان بودجه مناسب برای وزارت بهداشت موفق شد ، گفت: انجمن علمی اقتصاد بهداشت ایران در مورد بودجه سلامت کشور نظرات و پیشنهاداتی دارد که می تواند مورد استفاده اعضای کمیسیون بهداشت درمان قرار گیرد اما تا کنون در این زمینه از این متخصصان در زمینه مدیریت خدمات بهداشتی نظر خواهی نشده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه تصریح کرد: از آنجا که پزشکان در زمینه مدیریت تخصصی ندارند بنابراین سیستم بهداشت و درمان دچار سوء مدیریت می شود که پزشکان در این زمینه مقصر نیستند چون در حرفه های غیر مرتبط با تخصص خود به کارگرفته شده اند.

وی افزود: به کار گرفتن پزشکان پس سالها صرف هزینه برای تربیت در رشته های تخصصی پزشکی در بخش مدیریت از یک سو باعث اتلاف حق مردم می شود و نیز از سوی دیگر نیز افراد دارای تخصص در رشته مدیریت نیز برای آموخته های خود امکان انجام فعالیت های عملی متناسب با رشته تخصص خود را نخواهند داشت پس این هم ضربه دیگری است چون کشور برای تحصیل افراد متخصص در زمینه مدیریت نیز سرمایه گذاری کرده است.

احمدپور گفت: در مدیریت سلامت همه افراد به عنوان عضوی از یک تیم سلامت هستند و جایگاه افراد در تیم سلامت دلیل بر برتری افراد نسبت به یکدیگر نیست. اگرچه مهم ترین عضو در سازمان بیمارستانها و بهداشت و درمان پزشک است اما پزشکی که به فعالیت درمانی بپردازد ، چرا که به کارگرفتن پزشکان در کارهای غیر مرتبط منطقی نیست چون منافع خود پزشکان نیز در این صورت مورد تهدید قرار می گیرد.