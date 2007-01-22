تنها راه کاهش ساعت کاری پرستاران افزایش نیرو است / اضافه کاری پرستاران به بیماران آسیب می رساند

معاون پشتیبانی سازمان نظام پرستاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کاهش ساعات کاری پرستاران بدون افزایش تعداد نیروی پرستار با توجه به کمبود نیرو که هم اکنون در کشور وجود دارد ، می تواند تبعات زیادی به دنبال داشته باشد.

محمد شریفی مقدم اظهار داشت: پیشنهاد سازمان نظام پرستاری کشور کاهش ساعات کار پرستاران به صورت پلکانی بوده است به گونه ای که افراد با سابقه 20 سال خدمت ساعات کاری آنان به 33 ساعت در هفته کاهش یابد.

وی گفت: پرستاران به علت سختی کار خود پس از 10 سال کاری دیگر توان فعالیت زیاد را نخواهند داشت بنابراین نمی توانند خدمات کاملی را با وجود افزایش ساعت کاری به بیماران ارائه کنند.

معاون پشتیبانی سازمان نظام پرستاری افزود: مطالعات انجام شده در زمینه میزان آسیب های وارد شده به پرستاران پس از بیش از 10 سال سابقه کاری نشان می دهد که 80 درصد پرستاران با 12 سال سابقه کار در مراکز بهداشتی و درمانی دچار مشکلات جسمی هستند.

شریفی مقدم ادامه داد: کاهش ساعات کاری پرستاران و قرار دادن حقوق به ازای ارائه خدمات بیش از ساعات کاری برای پرستاران فعال در مراکز درمانی نمی تواند راهکار مناسبی باشد چون به علت سختی این حرفه ، پرستاران پس از ساعات کاری دیگر توانایی ارائه خدمات بهداشتی و درمانی مناسب به بیماران نخواهند داشت.

وی با تاکید بر اینکه تنها راه کاهش ساعت کار پرستاران ، افزایش تعداد نیروهای پرستار است ، گفت: اضافه کاری برای پرستاران به طور حتم به بیماران زیان وارد می کند چون با ساعات کاری زیاد دچار مشکلات جسمی و روحی زیادی می شوند.

معاون پشتیبانی سازمان نظام پرستاری اظهار داشت: در کشورهای پیشرفته مالیات حقوق اضافه کاری پرستاران را افزایش داده اند تا پرستاران کمتر در ساعات غیر ساعاتی که طی روز موظف هستند به ارائه خدمات بپردازند چرا که کارایی آنان در این ساعات بسیار کاهش می یابد.

وی گفت: هم اکنون پرستاران در مراکز بهداشتی و درمانی مختلف دارای ساعات کاری متفاوت از 36 تا 44 ساعت در هفته هستند چون قانون صریحی در زمینه ساعت کاری پرستاران وجود ندارد بنابراین پرستاران به ویژه پرستاران جوانی که تازه وارد این حرفه می شوند اغلب 38، 40 تا 44 ساعت در هفته نیز باید کار کنند.