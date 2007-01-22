تساوی حاصل کار مدعیان گروه B / تیمهای صعود کننده در روز پایانی مشخص خواهند شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روز گذشته 2 بازی از گروه B مسابقات فوتبال جام خلیج فارس برگزار شد که در هر 2 بازی نتیجه ای بهتر از تساوی یک بریک به دست نیامد.

در نخستین بازی تیمهای ملی عراق و بحرین به مصاف هم رفتند که بازی آرام و کم برخورد آنها در نهایت با نتیجه تساوی خاتمه یافت. گلزنی دو تیم در دقایق ابتدایی بازی نوید یک بازی پر گل را می داد اما در پایان نتیجه ای بهتر از تساوی یک بر یک به دست نیامد. در این بازی ابتدا بحرین با گل دقیقه 8 عبدالله المروزقی پیش افتاد، اما 3 دقیقه بعد هوارملا محمد کار را به تساوی کشاند. تا پایان بازی نیزهمین نتیجه حفظ شد و عراق صدرنشین گروه B باقی بماند.

در دیگر بازی روز گذشته قطر با وجود ارائه یک بازی قابل قبول در 20 دقیقه پایانی پیروزی را با تساوی عوض کرد و شانس صعودش به دور بعد کمرنگ شد. ابتدا این تیم ملی فوتبال قطر بود که با گل دقیقه 10 علی ناصر از عربستان پیشی گرفت. شاگردان یاکوینتا در دقیقه 71 توسط مالک معاذ بازی را مساوی کردند تا در کنار تیم ملی عراق امیدوارنه به صعود از گروه B بیاندیشند.

نتایج روز پایانی چهره تیمهای برتر این گروه را مشخص خواهد کرد. جائیکه قطر به مصاف بحرین می رود و عربستان با عراق روبرو خواهد شد.

برنامه مسابقات فوتبال جام خلیج فارس به شرح زیر است:

سه شنبه - 3/11/85

گروه A :

امارات - کویت

یمن - عمان

چهارشنبه - 4/11/85

گروه B:

قطر - بحرین

عربستان - عراق