اجرای تصفیه خانه پساب شهری در شهرهای ایلام ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی روز دوشنبه در مراسم تکریم و معارفه مدیران عامل شرکت آب و فاضلاب شهری استا با اشاره به فعالیت های بسیار خوبی در شرکت آب و فاضلاب شهری در استان انجام شده تصریح کرد: به رغم این فعالیت ها ما هنوز در پنج شهر استان بحث شبکه فاضلاب را داریم و استفاده از پساب فاضلاب شهری در صنعت ایجاد این شبکه ها و اجرای تصفیه خانه پساب شهری را توجیه پذیر می کند و باید از بخش خصوصی در این خصوص کمک گرفت.

وی با تأکید لزوم اجرای بهینه آبیاری در بخش کشاورزی ابراز داشت: باید برای بالابردن راندمان و افزایش بهره وری مصرف آب در بخش کشاورزی با اختصاص اعتبارات مورد نیاز در زمینه آموزش و ترویج آبیاری بهینه اقدام نمود.

کرمی به برنامه ریزی در بحث تفکیک آب شهری و آب شرب در استان اشاره داشت و افزود: شهرداری های استان ملزم شده اند که در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهند.

وی با اشاره به مقوله مهم آب که مایه حیات است و اگر نباشد زندگی در کره زمین مقدور نخواهد بود بیان داشت: از ۳ درصد آب قابل استفاده در جهان ۵۰ درصد آن در چند کشور قرار دارد و مابقی کشورهای جهان فقط از ۵۰ درصد آب قابل استفاده در جهان می توانند استفاده کنند که این آمار نشان دهنده حساسیت مصرف آب و مدیریت در منابع آب است.

معاون استاندار ایلام به اقلیم کشور و قرار گرفتن آن در منطقه خشک و نیمه خشک اشاره کرد و گفت: با توجه به موقعیت جغرافیایی کشور بیش از ۷۰ آب تبخیر می شود و فقط می توان از ۳۰ درصد آب موجود در کشور استفاده کرد .