به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «آیین آیینه‌دار» به پاس تجلیل از بیش از ۳۰ سال فعالیت استاد منصور گلناری در عرصه مطبوعات و راه‌اندازی نخستین خانه مطبوعات و خبرنگاران کشور در استان اصفهان رونمایی شد.

در این کتاب اصحاب رسانه، خبرنگاران، شخصیت‌های اجتماعی و سیاسی در ارتباط با شخصیت و فعالیت‌های این استاد عرصه روزنامه‌نگاری و مطبوعات استان اصفهان سخن گفته‌اند.

«آیین آیینه‌دار» در راستای یکی از اهداف خانه مطبوعات استان اصفهان در ارتباط با معرفی چهره‌های ماندگار رسانه به چاپ رسیده است و به شرح فعالیت‌های سه دهه فعالیت منصور گلناری در عرصه مطبوعات استان اصفهان و بیش از دو دهه مدیریت خانه مطبوعات و خبرنگاران استان اصفهان می‌پردازد.

این کتاب در تیراژ یک هزار جلد و در ۱۳۶ صفحه منتشر شده است و ۷۷ صفحه آن به مطالب و متون مربوط به فرهیختگان رسانه استان اصفهان اختصاص دارد.

همچنین تصاویری از زمان تأسیس خانه مطبوعات (از سال ۱۳۷۳ به بعد) نیز در کتاب «آیین آیینه‌دار» جمع‌آوری شده است.