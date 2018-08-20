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۲۹ مرداد ۱۳۹۷، ۱۶:۴۸

با حضور مسئولان و اصحاب رسانه؛

کتاب «آیین آیینه‌دار» در اصفهان رونمایی شد

کتاب «آیین آیینه‌دار» در اصفهان رونمایی شد

اصفهان - کتاب «آیین آیینه‌دار» به پاس تجلیل از سه دهه فعالیت منصور گلناری استاد پیشکسوت عرصه رسانه استان و موسس نخستین خانه مطبوعات و خبرنگاران کشور در اصفهان رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «آیین آیینه‌دار» به پاس تجلیل از بیش از ۳۰ سال فعالیت استاد منصور گلناری در عرصه مطبوعات و راه‌اندازی نخستین خانه مطبوعات و خبرنگاران  کشور در استان اصفهان رونمایی شد.

در این کتاب اصحاب رسانه، خبرنگاران، شخصیت‌های اجتماعی و سیاسی در ارتباط با شخصیت و فعالیت‌های این استاد عرصه روزنامه‌نگاری و مطبوعات استان اصفهان سخن گفته‌اند.

«آیین آیینه‌دار» در راستای یکی از اهداف خانه مطبوعات استان اصفهان  در ارتباط با معرفی چهره‌های ماندگار رسانه به چاپ رسیده است و به شرح فعالیت‌های سه دهه فعالیت منصور گلناری در عرصه مطبوعات استان اصفهان و بیش از دو دهه مدیریت خانه مطبوعات و خبرنگاران استان اصفهان می‌پردازد.

این کتاب در تیراژ یک هزار جلد و در ۱۳۶ صفحه منتشر شده است و  ۷۷ صفحه آن به مطالب و متون مربوط به فرهیختگان رسانه استان اصفهان اختصاص دارد.

همچنین تصاویری از زمان تأسیس خانه مطبوعات (از سال ۱۳۷۳ به بعد) نیز در کتاب «آیین آیینه‌دار» جمع‌آوری شده است.

کد مطلب 4380278

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