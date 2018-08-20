به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «آیین آیینهدار» به پاس تجلیل از بیش از ۳۰ سال فعالیت استاد منصور گلناری در عرصه مطبوعات و راهاندازی نخستین خانه مطبوعات و خبرنگاران کشور در استان اصفهان رونمایی شد.
در این کتاب اصحاب رسانه، خبرنگاران، شخصیتهای اجتماعی و سیاسی در ارتباط با شخصیت و فعالیتهای این استاد عرصه روزنامهنگاری و مطبوعات استان اصفهان سخن گفتهاند.
«آیین آیینهدار» در راستای یکی از اهداف خانه مطبوعات استان اصفهان در ارتباط با معرفی چهرههای ماندگار رسانه به چاپ رسیده است و به شرح فعالیتهای سه دهه فعالیت منصور گلناری در عرصه مطبوعات استان اصفهان و بیش از دو دهه مدیریت خانه مطبوعات و خبرنگاران استان اصفهان میپردازد.
این کتاب در تیراژ یک هزار جلد و در ۱۳۶ صفحه منتشر شده است و ۷۷ صفحه آن به مطالب و متون مربوط به فرهیختگان رسانه استان اصفهان اختصاص دارد.
همچنین تصاویری از زمان تأسیس خانه مطبوعات (از سال ۱۳۷۳ به بعد) نیز در کتاب «آیین آیینهدار» جمعآوری شده است.
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