به گزارش خبرنگار مهر، اصغر مختاری پیش از ظهر دوشنبه در مراسم رونمایی از کتاب «آیین آیینه دار» که در کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان برگزار شد، اظهار داشت: خبرنگاری حرفهای است که به واقع مفهوم عشق به مردم را به تصویر میکشد به نوعی که خبرنگار گاهی دقیقه به دقیقه از روز خود را صرف کسب خبر، رفع مشکلات مردم و یا اطلاع رسانی به آنها و مطالبه از مسئولان میکند.
وی افزود: به واسطه این همه شورآفرینی باید در تمام طول سال از زحمات خبرنگاران قدردانی کرده و در راستای رفع مشکلات آنها بکوشیم به نوعی که این امر تنها مختص به یک روز در سال نباشد.
معاون امور فرهنگی و رسانهای ارشاد اصفهان بیان داشت: تقدیر از یکی از چهرههای ماندگار عرصه رسانه اصفهان بسیار کار ارزشمندی است و از اینکه در زمان حیات هنرمندان به یاد آنها بودید بسیار خرسندیم.
وی با ابلاغ پیام قدردانی حجتالاسلام انصاری مدیرکل ارشاد استان اصفهان به استاد گلناری تاکید کرد: شاید خبرنگاری در استان نباشد که از آموزشهای این استاد ارجمند عرصه مطبوعات و رسانه بهره نبرده و یا از زحمات این چهره ارزشمند فرنگی استان اصفهان آگاه نباشد و به یقین همگی اصحاب رسانه قدردان زحمات ایشان هستند.
رئیس سابق خانه مطبوعات استان اصفهان در ادامه این نشست با تاکید بر اهمیت داشتن حس مسئولیت نسبت به جامعه بیان داشت: اصحاب رسانه و مطبوعات به جای یک زندگی جاهلانه و بدون مسئولیت، زندگی مسئولانه را برگزیدهاند و نسبت به همه اتفاقهای اجتماعی سیاسی، فرهنگی حساس هستند.
ماندگاری در حرفه خبرنگاری دلیلی جز عشق به مردم ندارد
منصور گلناری با بیان اینکه زندگی عاقلانه برگزیدن مشاغل رسمی و آینده دار را شامل میشد، گفت: ماندگاری در حرفه خبرنگاری با وجود شرایط سخت مالی دلیلی جز عشق fi مردم ندارد که از همه خبرنگارانی که در این راه زندگی خود را صرف میکنند قدردانی میکنم.
وی اضافه کرد: با برگزاری این تجلیل مخالف بودهام اما نفس عمل تقدیر از خدمات و اقدامات اصحاب رسانه کار خوبی است که محبتها را افزون میکند.
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