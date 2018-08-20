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۲۹ مرداد ۱۳۹۷، ۱۹:۰۶

معاون وزیر جهادکشاورزی در گرگان:

تشکل های تولید و تجارت زیتون در کشور ساماندهی شوند

تشکل های تولید و تجارت زیتون در کشور ساماندهی شوند

گرگان- معاون وزیر جهادکشاورزی در امور باغبانی گفت: هم اکنون تشکل های بسیاری در حوزه تولید و تجارت زیتون فعال هستند که باید ساماندهی شوند تا برندسازی مناسبی در بازار جهانی داشته باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طهماسبی عصر دوشنبه در همایش ملی تولید و تجارت زیتون که با حضور استان های گیلان، زنجان، مازندران و... به میزبانی گلستان برگزار شد، اظهار کرد: برندسازی محصول کار بخش خصوصی است و دولت در این حوزه مداخله نمی کند.

وی با اشاره به این که حدود ۵۰۰ هزار هکتار از اراضی دیم و کم بازده کشور قابلیت تبدیل شدن به باغات زیتون را دارا است، افزود: نداشتن برند در این حوزه، عرضه فله ای زیتون در بازار، تکمیل نبودن ظرفیت صنایع تبدیلی و ... از مشکلاتی است که تولیدکنندگان زیتون به عنوان مشکلات این حوزه از آن یاد می کنند.

وی ادامه داد: هم اکنون تشکل های بسیاری در حوزه تولید و تجارت زیتون در کشور فعال هستند؛ دولت تسهیلات و ردیف های اعتباری خوبی برای تولیدکنندگان، توسعه گلخانه و همچنین صنایع تبدیلی در نظر گرفته و این بخش را حمایت می کند.

کد مطلب 4380310

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