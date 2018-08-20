صدراعظم آلمان ارائه کمک اقتصادی به ترکیه را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، آنگلا مرکل صدراعظم آلمان در نشست حزب دموکرات مسیحی اعلام کرده است که با وجود بحران اقتصادی اخیر در ترکیه در نتیجه تحریمهای آمریکا، اما هنوز نیازی به ارائه کمکهای مالی و فوری به ترکیه را احساس نمیکند.
اقتصاد ترکیه متاثر از تنش اخیر و اعمال تحریمهای آمریکا دچار نوسان شده و ارزش لیر، پول ملی ترکیه در برابر دلار دچار افت شدید شده است.
با این حال طی چند روز گذشته در نتجیه سیاستهای حمایتی دولت، لیر ترکیه توانسته در برابر دلار امریکا تا حدودی ارزش خود را بدست آورد.
رهبران اروپایی نگران از تاثیر و سرایت چالش اقتصادی اخیر ترکیه به اتحادیه اروپا میباشند و در این خصوص نسبت به افزایش تنش میان ترکیه و آمریکا هشدار دادهاند.
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