ورامین فاقد صرافی مجاز است/فروش ارز در طلافروشی ها ممنوع

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کاغذلو بعد از ظهر دوشنبه در جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان ورامین طی سخنانی گفت: ورامین قطب تولید محصولات دامی استان تهران است و نباید کمبودی در تأمین این محصولات در ورامین مشاهده شود ، اگر کمبودی در این حوزه مشاهده شد و یا افزایش قیمتی صورت گرفت باید به صورت کارشناسی بررسی و علت مشخص شود.

کاغذلو با تأکید بر لزوم توجه ویژه در مبارزه با پدیده شوم قاچاق گفت: بی توجهی به مبارزه با قاچاق کالا ، ضربه اقتصادی زیادی به شهرستان و کشور وارد کرده و تحقق اقتصاد مقاومتی ، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و اشتغال را با مشکل جدی مواجه می کند.

سرپرست فرمانداری ورامین تأکید کرد: مقابله با قاچاق کالا و ارز باید به فرهنگ عامه مردم و مسئولان تبدیل شود ، اعضا کارگروه مبارزه با قاچاق باید به صورت مستمر ، روزانه و هفتگی فعالیت اصناف مختلف و واحدهای تولیدی را مورد ارزیابی قرار داده و با چشمانی تیزبین و نظاره گر ، فعالیت ها را به دقت رصد کنند.

وی تأکید کرد: بازرسان اداره صنعت ، معدن و تجارت وظیفه دارند تا به صورت روزانه جریان افزایش و کاهش قیمت ، کاهش و یا افزایش اقلام موجود در بازار را بررسی و دلایل مشکلات را احصاء کرده و با جدیت با متخلفان برخورد کنند.

سرپرست فرمانداری ورامین افزود : در آستانه ایام محرم و صفر ، تقاضای برخی از کالاها به طور طبیعی افزایش می یابد و این امر نباید منجر به کمبود این اقلام و یا افزایش قیمت آن در سطح شهرستان شود ، کالاهای اساسی مردم باید با مشخص شدن میزان نیاز منطقه تأمین شود.

وی با اشاره به این که خریدو فروش ارز فقط در صرافی های مجاز امکان پذیر است اظهار داشت : با توجه به این که ورامین فاقد صرافی مجاز است ، فروش ارز در مراکزی مانند واحدهای طلافروشی ممنوع و غیر قانونی است و لازم است تا در صورت مشاهده ، با این واحدها برخورد شود.