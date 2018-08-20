علی پاکدامن: با اشتباه خودم فینال را از دست دادم

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از اندونزی، علی پاکدامن بعد از کسب مدال برنز بازیهای آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا گفت: برنز من را راضی نکرد. آمده بودم که به فینال برسم. اما متاسفانه با اشتباه خودم نتیجه را به کره واگذار کردم. واقعا شرمنده مربیام هستم. امیدوارم که در مسابقات تیمی بتوانم این موضوع را جبران کنم.
او در مورد حریف کرهایاش گفت: من ۱۳ بر ۱۰ از او جلو بودم ولی به خاطر ناراحتی که از ناحیه پا داشت بازی را نگه داشت و همین موضوع باعث شد تا روی من اثر بگذارد. دور پیست آنقدر هیاهو بود که نتوانستم به خودم مسلط باشم.
ملی پوش سابر ایران در پایان گفت: حسرت یک مدال خوشرنگ بازیهای آسیایی تا چهار سال دیگر در دلم ماند. ما به زودی کرهایها را خواهیم گرفت. من همین چند وقت پیش این حریفم را شکست داده بودم اما به هر حال مسابقه است و هیچ چیز قابل پیشبینی نیست. نمیدانم این ۱۵-۱۴ها چه زمانی میخواهد دست از سر ما بردارد.
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