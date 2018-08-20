مسئولان برای کاهش بیکاری همت کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا ساعی در نطق امروز خود در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گفت: ایران امروز ما در شرایطی پیچیده قرار دارد. به شکل عجیبی تمام پدیده های اجتماعی در جامعه ما سیاسی شده اند. همین سیاسی شدن مسائل اجتماعی امکان دست یافتن به راه حل های اجتماعی را از بین برده است. تمام مسائل بعضا اجتماعی، زیست محیطی، صنفی و اداری با خوانش سیاسی امکان هم افزایی را از بین برده اند، نمونه های سیاسی شده مسائل اجتماعی از قبیل خشک شدن دریاچه ارومیه تا آب خرمشهر و آبادان، تا سد گتوند، تا دختران شین آباد تا اسید پاشی و تجاوز و آسیب های اجتماعی نشان داده است ما با بحران سیاسی شدن مسائل اجتماعی مواجهیم.

وی افزود: امروز شاهد افزایش طلاق که افزایش زنان سرپرست خانوار افزایش مراجعات به دادگاه‌ها ورشد بزهکاری هستیم وهمه‌ی این‌ها نشان گرفته از عدم اهمیت به مسائل اجتماعی است همان مسائلی که از آن غافل شده‌ایم امنیت جامعه‌مان را تهدید می‌کند.

وی بیکاری را شاه کلید و مهم ترین مشکل کشور عنوان کرد و ادامه داد: شاه کلید مسائل اجتماعی که در حال حاضر جامعه و کشور ما با آن دست به گریبان است، بحران بیکاری است. بیکاری معضل بزرگ جامعه ما است که به همراه خود پیامدهای ناخوشایندی را برای خانواده و فرد بیکار می‌آورد؛ مشکلاتی از قبیل فقر اقتصادی، مشکلات روحی و روانی، افت ارتباطات خانوادگی، مشاجره، خلاف‌کاری و عدم توجه به بنیان‌های خانواده.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بیکاری زنجیره ای از مسائل اجتماعی و بحران های روحی فردی و جمعی را رقم می زند. با افزایش بیکاری و فشار اقتصادی ما در جامعه امروز با فروریختگی ارزش‌های جامعه روبه‌رو هستیم، مشکلی که می‌تواند بنیان‌های اصیل دینی جامعه را به انحراف بکشاند و آن را از بین ببرد. جامعه ای که از درون پاشیده می‌شود، دیگر چیزی برای از دست دادن ندارد و همین باعث می‌شود که خودش را رها کند، خودش را از بند اتفاقاتی که باعث پایبندی می‌شود خلاص کند و ما با بالا رفتن آمار خودکشی در کشورمان مواجه شویم.

ساعی همچنین تصریح کرد: بیکاری و احساس تعلیق فرد بیکار و یا کارگر کار از دست داده، باعث می شود فرد هیچ ‌انگیزه‌ای برای گذران زندگی نداشته باشد. فرض را بر این بگذارید که مردی که سرپرست یک خانواده چهارنفره است، بیکار باشد، ‌او باید برای تهیه مایحتاج روزانه زندگی، خود را به آب و آتش بزند، ‌این به آب و آتش زدن ممکن است مشکلات بی‌شمار و زیادی را برای او ایجاد کند، مشکلاتی که فرد نمی‌تواند با آن کنار بیاید اما چاره‌ای نیست در همین چند ماهه اخیر سرانه زندگی روزمره و معاش روزانه در تهران افزایش حداقل ۲۰% داشته است. همین واژه چاره‌ای نیست می‌تواند آبی روی آتش وجدان فرد باشد و او دست به دزدی، قاچاق و قتل بزند. فردی که بیکار می‌شود دیگر تعریف درست و جامعی از اوقات فراغت ندارد و نمی‌تواند مانند آدم‌های دیگر برای خودش شرایط ایجاد آرامش را مهیا کند. بیکاری‌ ام‌الامراض همه مشکلات یک جامعه است.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی گفت: از سوی دیگر با ما با دور جدیدی از تحریم ها که مسائل اجتماعی را هدف قرار داده اند رو به روییم. لذا نیاز به پیش بینی اثرات احتمالی آن برجامعه ایران بیشتر احساس می‌شود. ما به نهادی برای سیاستگذاری در دوره تحریم نیازمندیم تا بتوانیم اثرات اجتماعی منفی تحریم را به حداقل برسانیم که پیشنهاد می شود مجلس در این راستا پیشگام شود. ما در ایران امروز تجربه عجیبی از تشدید شکاف ها را سپری می کنیم. افزایش ۳۰۰% قیمت سکه و ارز در چند ماه اخیر باعث رشد سرمایه سرمایه داران و کاهش دارایی های اقشار آسیب پذیر شده، باید برای این شکاف طبقاتی ایجاد شده فکری اساسی کرد. یکی دیگر از شکاف های فعال کشور شکاف مرکز-حاشیه است. مثلا آیا اگر مشکل آب خرمشهر در تهران بود، یا دریاچه ارومیه در نزدیکی تهران قرار داشت، آیا تبدیل به مسئله ای ملی نمی شد؟ مسئولین و دست اندرکاران کشور باید به مسئله احیا دریاچه ارومیه ای به عنوان مسئله ای ملی نگاه کنند. برای نجات دریاچه ارومیه طرح‌های زیادی داده شد که تعدادی از همان ابتدا اجرایی نشد یا در همان مراحل نخست اجرا تعطیل شد و قریب به اتفاق طرح‌هایی که در حال انجام است نیز با مشکلات اعتباری مواجه هستند و باز هم طبق روال گذشته کسی پاسخگو نیست و اهمیتی به مشکلاتی که بحران این دریاچه به وجود خواهد آورد داده نمی‌شود.

وی ادامه داد: نمود تسلسل آسیب های اجتماعی را می توان در موضوع دریاچه ارومیه دید. در واقع روند خشک شدن دریاچه ارومیه و خشک شدن دریاچه ارومیه و تغییر اکوسیستم و زنجیره طبیعی سبب شکل گیری گرد و غبارها و توده های نمک می شود که موجبات مهاجرت از روستا و شهرهای کوچک را فراهم می کند.این موج مهاجرت های پیش بینی نشده، روند حاشیه نشینی و بروز آسیب های اجتماعی نظیر اشتغال به مشاغل کاذب، طلاق، اعتیاد، فقر و فحشا را در تبریز و ارومیه در پی خواهد داشت.

وی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به ۳۱ مرداد ماه به عنوان روز صنعت دفاعی کشور گفت: دستاوردهای امروز صنعت دفاعی کشور حاکی از عمق رضایت مقام معظم رهبری و ملت ایران از کارنامه افتخارآمیز تلاش و مجاهدت ایثار گرانه وزارت دفاع در طول چهاردهه عمر پربرکت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است که در سخت ترین برهه های تاریخ پرفراز و نشیب ایران اسلامی همچون پشتیبانی نظامی و دفاعی جبهه های جنگ تحمیلی در طول هشت سال جنگ تحمیلی در طول هشت سال دفاع مقدس،دوران بازسازی و سازندگی نیروهای مسلح و امروز در دوران شکوفایی؛ اقتدار، بالندگی، خودکفایی و پیشرفت های بزرگ و چشمگیر در حوزه های دفاعی و امنیتی توانستند با قطع هرگونه وابستگی به استکبار جهانی و با اتکا کامل به صنعت و تکنولوژی بومی و ملی،پیشرفته ترین و مجهزترین تجهیزات و سلاح های دفاعی را با صرفه جویی در هزینه ها برای حفظ و حراست از کیان و حدود و ثغور ایران اسلامی تولید نموده و در اختیار نیروهای مسلح قرار دهند.

تمرکززدایی و لزوم افزایش اختیارات مدیران استانی از دیگر موضوعات مهمی بود که زهرا ساعی در نطق امروز خود در مجلس شورای اسلامی به آن اشاره کرد.