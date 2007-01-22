برخی نمایندگان مجلس برای انتخابات تیم ملی تماس می گیرند/ منتقدان ووشو برای تیم ملی چه کردند

به گزارش خبرنگارمهر، صمد ولیزاده که صبح امروز درجمع خبرنگاران رسانه های گروهی سخن می گفت ضمن اشاره به تغییر نام جام ریاست جمهوری افزود: نام ریاست جمهوری رنگ و بوی سیاسی به این مسابقات داده بود و با توجه به پیشنهاد برخی کشورها و مشورت با مسئولین سازمان تربیت بدنی تصمیم گرفتیم نام آنرا تغییر دهیم که مسئولین سازمان نیز با آن موافقت نمودند. این مسابقات روز 5 اسفندماه در مازندران با حضور بیش از10 تیم خارجی برگزار خواهد شد.

وی دراین جلسه ضمن ارائه گزارش عملکرد خود افزود: 94 مدال رنگارنگ در طول این مدت کسب کردیم که از مدالهای کسب شده در 10 سال گذشته بیشتر بوده و این نشان از رشد فزاینده و انجام یک کار علمی در ووشو است. ما در ویتنام توانستیم 2 مدال طلا بگیریم و شاهد اوج گیری مجدد ووشو باشیم. متاسفانه درگذشته هیچ کار ریشه ای در ووشو صورت نگرفته است و ما توانستیم با یک کار پایه ای در مسابقات جهانی چهارم شویم و مطمئن باشید در مسابقات آسیایی و جهانی سال آینده استعدادهای بیشتر را نشان خواهیم داد.

رئیس فدراسیون ووشو درجواب خبرنگار مهر مبنی بر اینکه تعداد زیادی از این 64 مدال در مسابقات لهستان و کره کسب شده و بار فنی برای ووشو ما نداشته گفت: سال 84 با حضور مربیان تیم ملی تصویب شد که تا دوحه در4 تورنمنت شرکت کنیم که تورنمنت ایتالیا به دلیل کارشکنی برخی مخالفان فدراسیون انجام نشد و تورنمنت لهستان هم دلیل ثبت شدن در سایت رسمی فدراسیون جهانی انتخاب کردیم ولی تورنمنت کره بار فنی خوبی داشت.

ولیزاده درمورد مسابقات دوحه گفت: من بارها و در جلسات مختلف قول تنها یک مدال دادم ولی در آخرین نظر خواهی به مسئولین کاروان قول 3 مدال برنز دادم که آنرا نیز کسب کرده و به قول خود عمل کردیم. تالوی ما در 10 سال گذشته هیچ وقت نمره بالای 21/9 نگرفته است ولی ما درهمین دوحه با دو ماه کار توسط مربیان داخلی 61/9 و 50/9 گرفتیم و اکنون هم قول می دهم سال آینده نتایج بهتری درمسابقات مختلف کسب کنیم.

وی با اشاره به حضور4 منتقد برابرفدراسیون اظهارداشت: پورغلامی، داداشی، اوجاقی و فتحی منتقدان ما هستند درطول چند سال گذشته کل تیم ملی در دست این چهار نفر بود . اینها برای ووشوچه کردند ؟ کدام کارپشتوانه سازی صورت دادند؟ در بوسان اوجاقی با 12 کیلو وزن کم کردن آمد و مدال گرفت که یک کارغیرعملی و بالاجباربود که اوجاقی انجام داد.

رئیس فدراسیون ووشو درمورد انتقاد برخی ملی پوشان به عدم پرداخت جوایز قول داده شده گفت: من نمی دانم چرا برخی رسانه ها ملی پوشان را برابر فدراسیون قرار می دهند. من هیچ قولی به بچه ها ندادم . هرچه بود عمل کرده و حتی از جیب خود به بچه ها پاداش دادم.

ولیزاده درمورد عدم اعزام تیم بانوان به دوحه گفت: سالها بود که تیم بانوان با افرادی ثابت به مسابقات مختلف اعزام می شد و هیچ نتیجه ای نمی گرفت. ما آمدیم با مربیان خوب خارجی و تلاش مربیان داخلی این را تیم متحول کردیم . حتی زمانی که یک بازیکن را دعوت نکردیم مدیرکل استان تماس گرفت. گاهی اوقات برای انتخاب درتیم ملی نمایندگان محترم مجلس ، استاندار،مدیرکل و ... تماس می گیرند.

وی درجواب سئوال خبرنگار مهر که پرسید کدام نماینده مجلس تماس گرفته لطفا نام ببرید، گفت: اینها بحث مدیریتی است ونیازی نیست که نام کسی برده شود.

دراین جلسه رئیس فدراسیون به کسب مجوز برگزاری تورنمنت بین المللی ، برگزاری دان و حضور بانوان با حجاب اسلامی در مسابقات تالو و سانشو، انتخاب ایران به عنوان مرکز ووشوغرب آسیا توسط خود وی نیز اشاره کرد.