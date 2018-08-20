حفظ آرمان ها و ارزش های انقلاب در گرو ارتقای فکری و معنوی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالرسول مهوری روز دوشنبه در جشنواره سراسری مالک اشتر سپاه استان مرکزی در اراک اظهار داشت: جشنواره هایی همچون مالک اشتر ارتقای و تقویت تعالیم دینی و معنوی و همچنین اعتلای فکری را دنبال می کنند.

معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: امروز همه ما باید برای صیانت از ارزش های انقلاب آماده باشیم و این آمادگی باید در زمینه های فکری، عملی و اعتقادی در جامعه و نیروهای مسلح وجود داشته باشد، به این ترتیب می توانیم بهترین تصمیم گیری را در موضوعات مهم داشته باشیم.

مهوری بیان کرد: یکی از ضرورت ها در این زمینه پرورش نیروی انسانی آماده و کارآمد برای مجموعه نیروهای مسلح است و جشنواره سراسری مالک اشتر نیز در پی تحقق همین هدف است.

معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خاطرنشان ساخت: در حال حاضر در جامعه بایستی آموزه های دینی و روحیه انقلابی گری اشاعه و ترویج شود و با افزایش آمادگی برای صیانت از ارزش های والای نظام اسلامی گام برداریم.

وی تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز همواره تاکید دارند که امروز نیروهای مسلح از آمادگی مطلوب برخوردارند و نسبت به دهه های قبل به طور چشمگیر تقویت شده اند، این نشان می دهد که توطئه های دشمن به منظور کاهش اقتدار نظام اسلامی نتوانسته کاری از پیش ببرد.

معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد: هر سال در جشنواره مالک اشتر سپاه، برنامه های ابلاغی رهبر معظم انقلاب به این نهاد تبیین می شود و عملکردها نیز مورد بررسی قرار می گیرد.

مهوری اضافه کرد: سپاه پاسداران همواره تلاش دارد آرامش را در جامعه برقرار سازد و رهبر معظم انقلاب نیز این انتظار را از سپاه دارند که در این راستا عملکرد مطلوب داشته باشد.