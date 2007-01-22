سخنرانی های ضد ایرانی در همایش همکاری راهبردی آمریکا - اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هاآرتص، مقامهای آمریکایی شرکت کننده در این همایش ادعا کردند که اگر ایران همچنان خواهان ادامه برنامه هسته ای خود باشد؛ باید هزینه های زیادی را پرداخت کند.



بر اساس این گزارش، کارشناسان سیاسی حاضر در این همایش بدون ارائه مدرک ،احتمال حمله آمریکا به ایران را بسیار بالا اعلام کردند.



بر همین اساس رابرت اینهورن که از سال 2001 مشاور ارشد وزیر امور خارجه آمریکا در امور منع گسترش سلاح های هسته ای، شیمیایی، بیولوژیکی و فروش تجهیزات و سیستمهای موشکی محسوب می شو؛د در سخنرانی روز گذشته خود در این همایش اعلام داشت : راههای متعدددی برای مقابله با ایران وجود دارد و اقدام نظامی علیه این کشور نیز یکی از این راهها است.

اینهورن مدعی شد : "ادامه فشارها بر ایران سبب می شود تا مقامهای این کشورهزینه های سیاسی، اقتصادی زیادی را پرداخت کنند و باید به ایران یادآور شد که ادامه فعالیتهای هسته ای تمام خواسته های این کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

این مشاور ارشد وزارت امورخارجه آمریکا در ادامه ادعا کرد: در صورت حمله به ایران، نطنز مهمترین هدف آمریکا خواهد بود.

"گری سامور"، رئیس شورای مطالعات روابط خارجی آمریکا نیز در این همایش گفت : هر چند ایران در حال انجام فعالیت هسته ای است، اما هنوز فاصله زیادی تا دستیابی به سلاح هسته ای و فناوری ساخت اینگونه سلاحها دارد.

به گفته سامور، حتی اگر ایران به فناوری ساخت سلاح هسته ای هم دست یابد؛ بازهم توانایی لازم برای تولید مواد مورد نیاز بمب اتم را نخواهد داشت.

"ریچارد پرل" از مشاوران فعلی دولت بوش از دیگر سخنرانان این همایش بود؛ پرل که دوستی نزدیکی با دیک چنی، معاون بوش، دارد، مدعی شد:" در صورتی که برای بوش این نکته روشن شود که ایران به توانایی ساخت سلاح هسته ای دست یافته است؛ بدون شک به ایران حمله خواهد کرد."

ریچارد پرل که از اعضای موسسه تحقیقاتی آمریکن اینترپرایز نیز به شمار می رود؛ اذعان کرد که سیاست فعلی اعمال تحریم علیه ایران،هرگز برنامه هسته ای این کشور را متوقف نمی کند.

مقامهای رژیم صهیونیستی نیز در این همایش به ایراد سخن پرداختند؛ بر همین اساس "الی لویتا"، معامن کمیسیون انرژی اتمی اسرائیل، بدون اشاره به موضع رژیم صهیونیستی در قبال ایران گفت : جهان هم اکنون در یک عصر هسته ای به سر می برد و این عصر تا سال 2011 طول می کشد.

وی افزود : در این سال ها باید شاهد اوج گیری ایران به عنوان یک قدرت هسته ای، تجزیه پاکستان در نتیجه دستیابی به سلاح های هسته ای و افزایش نگرانی ها درباره کره شمالی باشیم.

یادآور می شود همایش هرتزیلیا یک کنفرانس راهبردی است که با هدف بررسی و ارائه راهکار برای چالش های جهانی هر ساله در فلسطین اشغالی برگزار می شود و هفتمین دوره آن نیز از روز گذشته در هرتزیلیا واقع درشمال تل آویو آغاز به کار کرده است.

لازم به ذکر است طرح حمله آمریکا به ایران چند وقتی است در محافل رسانه ای و صهیونیستی مطرح شده و هر چند کاخ سفید این شایعات را رد کرده، اما بازهم برخی از مقامهای آمریکایی و اسرائیلی در ادامه جنگ روانی خود علیه ایران، گزینه نظامی را راهی به زعم خود برای توقف فعالیتهای هسته ای صلح آمیز تهران عنوان می کنند.

این در حالی است که چندی پیش قانونگذاران آمریکایی با ارائه لایحه ای از جرج بوش رئیس جمهور خواستند که پیش از استفاده از نیروی نظامی علیه ایران تایید کنگره را کسب نماید .