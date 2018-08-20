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۲۹ مرداد ۱۳۹۷، ۱۹:۴۶

امام جمعه نهاوند:

جامعه اسلامی برای نهادینه کردن پیام غدیر تلاش کند

جامعه اسلامی برای نهادینه کردن پیام غدیر تلاش کند

نهاوند - امام جمعه نهاوند گفت: جامعه اسلامی باید نسبت به پیام غدیر احساس مسئولیت کرده و با تمام توان برای نهادینه کردن پیام آن تلاش کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباسعلی مغیثی ظهر دوشنبه در جمع روحانیون و فعالان فرهنگی نهاوند گفت: انسانها برای اینکه زندگی بهتری داشته باشند و بتوانند عدالت را بیشتر احساس کنند نیاز به اجرای پیام غدیر دارند لذا معنای غدیر مختص جهان اسلام نیست بلکه همه بشریت می توانند از آن بهره مند شوند

امام جمعه نهاوند با بیان اینکه غدیر در رفع مشکلات مسلمانان نقش ارزشمندی دارد، گفت: اگر امت اسلامی با پیام غدیر آشنا شوند و آن را در زندگی خود به کار گیرند، با افزایش اقتدار چالش های پیش روی آنان برداشته می‌شود.

وی وحدت و همدلی را از دیگر پیام های غدیر ذکر کرد و گفت: آنچه امروز جهان اسلام از آن لطمه خورده تفرقه و جدایی است لذا توجه کردن به پیام غدیر می تواند جهان اسلام را به وحدت و همدلی رسانده و دشمنان را وادار به عقب نشینی کند.

حجت الاسلام مغیثی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شاخصهای انقلابی ماندن از دیدگاه مقام معظم رهبری گفت: مقام معظم رهبری پنج شاخص عمده را برای انقلابی ماندن مطرح کردند که باید به این شاخص ها پایبند بمانیم تا بتوانیم هم در برابر آمریکا ایستادگی کنیم و هم کشور را به استقلال واقعی برسانیم.

کد مطلب 4380481

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