احتمال بروز سرطان معده در خانواده های پر جمعیت بیشتر است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلث دی ، بر اساس این مطالعه بزرگی خانواده نقش مهمی در ایجاد سرطان معده مرتبط با باکتری هلیکوباکتر پیلوری دارد و اینکه خواهرو برادرهای جوان تر در این خانواده ها بیشتر مستعد شایع ترین حالت سرطان معده هستند.

هلیکوباکتر پایلوری در لایه مخاطی معده زندگی می کند و با زخم های پپتیک و سرطان معده ارتباط دارد.

ارزیابی می شود که نیمی از جمعیت جهان حامل باکتری هلیکوباکتر پایلوری در معده خود هستند. انتقال این باکتری از فردی به فرد دیگر از راه دهان امکان پذیر است.

نتایج تحقیقات به وضوح نشان می دهد فاکتورهایی در زمان کودکی وجود دارند که احتمال ابتلا به سرطان را در دهه های بعد زندگی تحت تاثیر قرار می دهند.

کودکان متعلق به خانواده های بزرگ ممکن است هلیکوباکتر را از خواهر و برادرهای بزرگ تر بگیرند ، در زمانی که هنوز سیستم ایمنی بدن آنان در حال تکامل است.

این کودکان در صورتی که باکتری را به طور ژنتیکی به ارث ببرند ، در مقایسه با کودکانی که میکروب را از یک فرد غیر خویشاوند دریافت می کنند به اشکال شدیدتر هلیکوباکتر در معده خود مبتلا می شوند.