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۲ بهمن ۱۳۸۵، ۱۰:۳۷

در خراسان شمالی صورت می گیرد ؛

ارائه خدمات شبانه روزی 4 پایگاه امدادی به مردم

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان شمالی گفت: 4 پایگاه امدادی ثابت در این استان واقع در دو راهی دشت ، بدرانلو ، اسدلی و سیساب با تجهیزات امدادی ، آمبولانس ستاد هیدرولیک و 3 نفر امدادگر وجود دارد.

علی منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد ، افزود: این پایگاه ها به صورت شبانه روزی فعالیت دارند و تا کنون به 4 هزار و 861 نفر خدمات ارائه کرده اند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان شمالی در زمینه امور داوطلبان خاطرنشان کرد: اعضای داوطلب در کل شعب 1500 نفر است و این شاخه برای اعضاء فعال و خانواده های محروم و بی بضاعت در خصوص پرداخت وام از جمله وام دانشجویی ، وام ضروری و خودکفایی ، پرداخت مستمری و هزینه های درمانی فعالیت های زیادی را داشته است.

وی تصریح کرد: تعداد مراکز شاخه دانش آموزی از 330واحد با همکاری آموزش و پرورش به 480 واحد افزایش که این اعضاء جمعا 14 هزار و 960 نفر شامل خواهران و برادران می باشند.

منصوری در مورد فعالیت های آموزشی شاخه دانش آموزی گفت: فعالیت های ورزشی ، فنی و حرفه ای ، هنری و ادبی از جمله آموزش مبارزه با ایدز و آموزش های بشر دوستانه از این نوع فعالیت ها است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان شمالی تصریح کرد: فعالیت ها شامل جذب اعتبارات استانی ، پیگیری تاسیس شعب ، توافقنامه همکاری بین جمعیت هلال احمر و نیروی مقاومت بسیج از جمله فعالیت های این جمعیت است.

وی در خصوص تاسیس شعب گفت: در سه شهرستان جاجرم ، فاروج و مانه و سملقان با جذب 150 میلیون تومان اعتبار از استانداری در صدد راه اندازی شعب در این مناطق هستیم.

کد مطلب 438055

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