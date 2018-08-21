۲۳۰۰۰ دار قالی در زنجان شناسنامه دار شد

محسن جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه طرح اجرای شناسنامه‌دار کردن دار قالی‌ها در زنجان از مهرماه سال ۹۳ در استان زنجان شروع‌شده است، افزود: از زمان اجرای این طرح تاکنون ۲۳ هزار دار قالی شناسنامه‌دار شده است.

وی اظهار کرد: سازمان فرش استان نسبت به شناسنامه دار کردن دار قالی‌ها در استان تأکید زیادی دارد.

مدیر اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: هدف از شناسنامه‌دار شدن قالی فرش‌بافان این است که میزان بافت قالی فرش کنترل شود و در این دستورالعمل تعیین‌شده به سازمان فرش میزان بافت مشخص‌شده و قالیبافان واقعی مشخص شوند.

جعفری تأکید کرد: این سازمان نظارت و بازرسی ویژه از دار قالی‌ها دارد و نظارت و بازرسی از دار قالی‌ها در زنجان تداوم دارد.

وی گفت: کیفیت فرش دستباف استان زنجان بسیار ارزشمند است و طبیعی بودن مواد پشم و ابریشم و رنگ مورداستفاده در تولیدات فرش زنجان باعث افزایش کیفیت این فرش‌ها می‌شود و ما به کیفیت مواد اولیه بسیار تأکید داریم.

مدیر اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان تأکید کرد: کشورهای خلیج‌فارس، آلمان، کانادا، روسیه، لبنان، ایتالیا مقصد فرش‌های استان زنجان هستند.