تیم بسکتبال با ویلچر ایثار قم برابر تیم ملی عراق پیروز شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم بسکتبال با ویلچر ایثار قم در دیداری تدارکاتی در قم به مصاف تیم ملی عراق رفت و موفق شد این تیم را شکست دهد و آمادگی خود را برای حضور در فصل جدید لیگ دسته اول بسکتبال با ویلچر کشور به نمایش بگذارد.



شاگردان جواد شهره غلامی غروب دوشنبه برابر تیم ملی عراق قرار گرفتند و در کوارتر اول در یک بازی نزدیک ۱۸ بر ۲۰ نتیجه را به عراق واگذار کردند اما در کوارتر دوم ۲۵ بر ۱۶ پیروز شدند و در مجموع، نیمه اول را با پیروزی به پایان رساندند.



در کوارتر سوم، عراق ۱۱ بر ۵ پیروز شد و خود را به ایثار رساند اما کوارتر چهارم و پایانی با برتری قاطع تیم ایثار قم همراه بود و ایثار توانست این کوارتر را ۲۰ بر ۵ به سود خود پایان داده و در مجموع ۳۸ بر ۵۲ حریف خود را شکست دهد.



تیم ایثار قم، سابقه ۲ بار قهرمانی در سوپر لیگ بسکتبال با ویلچر کشور را دارد اما در پی از دست دادن حامیان مالی خود و افزایش هزینه‌ها مجبور شد برای بقای خود از سوپر لیگ به دسته‌های پایین‌تر نقل مکان کند و امسال نیز در دسته اول حضور خواهد داشت.