به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعلی مفاخریان شهردارمنطقه۹ این مطلب را در جلسه هماندیشی تشکلها بیان کرد و با تبریکِ روز تشکلها و مشارکتهای اجتماعی گفت: «فلسفه شکلگیری هر کانون،تشکل و انجمنی وجود هدفی مشترک است و،تشکلها فرصتی را فراهم میکنند تا به نقصهایی که نهادهای عمومی جامعه نتوانستهاند به آنها پاسخگو باشند به صورت تخصصیتری پرداخته شود.»
او با انتقاد از این که کودکان،سالمندان،معلولین و جانبازان در فضاهای شهری نادیده گرفته میشوند،گفت: «باید در طراحی و اجرای پروژههای مختلف شهری به این گروهها توجه ویژه شود و قوانین و دستورالعملها به گونهای تنظیم شوند که بتوانند گروههای مختلف را پوشش دهند؛تشکلها نیز باید بر اجرای دقیق دستورالعملها نظارت داشته باشند و مطالبهگری کنند.
مفاخریان بر ظرفیتهای مختلف تشکلها تاکید کرد و افزود: «گروههای علاقهمند بسیاری در حوزه سلامت و دیگر زمینههای اجتماعی داریم که میتوانند فعالیتهای موثری را انجام دهند باید از این تواناییها بهره ببریم. همچنین با بررسی دقیق تعیین کنیم در هر منطقهای چه نوع موضوعی از الویت بیشتری برخوردار است تا با سرمایهگذاری بر موضوعات دارای الویت بتوانیم طرحهایی را به اجرا درآوریم که شهروندان بیشتری از آن بهرهمند شوند.»
مطالبهگری و جریانسازی ذات تشکلهای غیردولتی است
زینب نصیری رییس اداره کل سلامت شهرداری تهران در این جلسه ذات ِتشکلهای غیردولتی را مطالبهگری و جریانسازی دانست وگفت: «نخستین بار است که جلسه هماندیشی تشکلها با حضور شهردار منطقه برگزارمیشود و امیدوارم این جلسه بتواند در تقویت جریان گفتوگو میان مدیریت شهری و تشکلها موثرباشد.»
او با اشاره به این که نامگذاری روزی به نام تشکلها،بهانهای برای یادآوری نقش تشکلهای غیردولتی و ضرورت وجود و فعالیتهای موثر آنهاست، گفت: «ما در مجموعه شهرداری تهران به ظرفیت تشکلهای غیردولتی باور داریم چرا که تشکلهای فعال در حوزه سلامت ،معلولین و محیط زیست توانستهاند فعالیتهای بسیار اثرگذاری داشته باشند.»
نصیری ارتباط مجموعه مدیریت شهری و تشکلهای غیردولتی را ضعیف ارزیابی کرد و افزود: «نشستها و همکاریهای مشترک میتواند اعتماد میان دو طرف را افزایش دهد تا در تعامل و همکاری بتوانیم به زبان و درکی مشترک برسیم. بسترسازی حضور تشکلها مهمترین کاری است که شهر داری در این زمینه دنبال میکند.»
شهریار رشید علیپور معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه ۹ در این جلسه ابراز امیدواری کرد این جلسه بتواند پایه و حرکت جدیدی برای تعامل و پیوند میان مجموعه مدیریت شهری و تشکلهای غیردولتی باشد.
محمودنژاد از کانون دفاع از حقوق معلولین در ادامه این جلسه با تقدیر از نامگذاری روزی به نام تشکلها و مشارکتهای مردمی گفت: «شهر زیست پذیر و مشارکتپذیر یعنی همین که ما معلولین هم بتوانیم با حضور در این جلسه مشکلات مان را طرح کنیم،شعار شهردارتهران بیش از هر شهروند دیگری به نفع ماست جلسه امروز افق روشنی پیش روی ما ایجاد میکند.»
نماینده بنیاد نیکوکاران شریف در ادامه رویکرد تعاملگرای اداره سلامت و شهرداری تهران را مورد تقدیر قرار داد و گفت: «شهرداری باید بسترهای تعاملی برای فعالیت تشکلهای نیکوکاری فراهم کند. تشکلها در بسیاری مواقع میتوانند بهتر و دلسوزانهتر به ایفای نقش بپردازند.امیدوارم رویکرد تعاملگرای شهرداری تهران ادامه پیداکند.»
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