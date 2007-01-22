تمام لژیونرها برای بازی با بلاروس به ایران می آیند/ برنامه تیم ملی به فدراسیون ارائه شده است

سرپرست تیم ملی درگفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: ما برای بازی با بلاروس قصد داریم بهترین های لیگ را به تیم ملی دعوت کنیم. مربیان تیم ملی تا روز 18 بهمن که زمان بازی تدارکاتی با بلاروس است به شهرهای کشور سفر می کنند تا بازی های لیگ را از نزدیک نظاره کرده و نفرات شایسته را به تیم ملی دعوت کنند.

وی در ادامه تصریح کرد: سرمربی تیم ملی قصد دارد لژیونرهای اروپایی را برای این دیدار به تیم ملی دعوت کند اما در خصوص لژیونرهای حاضر در امارات گزینشی عمل خواهد شد. ضمن اینکه برنامه تیم ملی تا تیرماه سال آینده از سوی مربیان به فدراسیون فوتبال ارائه شده و باید دید این برنامه عملی می شود یاخیر.

مناجاتی در پایان از تورنمنت امارات به عنوان تورنمنتی ارزشمند یاد کرد که طی آن بازیکنان جوان فرصت پیدا کردند در زمین حضور پیدا کرده و توانایی خود را به معرض نمایش بگذارند.