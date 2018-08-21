دریافت مجوز صید دردی دیگر برای صیادان سیستان و بلوچستان

خبرگزاری مهر، گروه استانها- سید امیرحسین عظیمی: سیستان و بلوچستان قطب شیلاتی و صید و صیادی ایران است؛ بنا بر آمار سازمان شیلات ایران، صیادان سیستان و بلوچستان بهطور متوالی در سه سال گذشته رتبه نخست میزان صید را در بین بنادر شمالی و جنوبی کسب کردند.
بیش از ۷۰ درصد صید صنعتی و نیاز کارحانجات شیلاتی ایران از سیستان و بلوچستان تأمین میشود و این استان با ۳۲۰ کیلومتر خط ساحلی و ۱۱ بندر ماهیگیری سالانه ۳۰۰ هزارتن صید صنعتی و تجاری تحویل ایران میدهد.
صیادی مهمترین پیشه در سواحل سیستان و بلوچستان است؛ زندگی بیش از ۲۴ هزار صیاد و خانوادههایشان در سواحل سیستان و بلوچستان از کنارک، چابهار تا «گواتر» از صیادی تأمین میشود.
صیادی در سیستان و بلوچستان بیش از هر حرفه دیگری با چالش و خطر روبهروست؛ یک روز دزدی و غارت دریایی سومالیاییها و روز دیگر صیادان چینی و ترالرها، خواب را از چشم صیاد سیستان و بلوچستان ربوده است صیادی در سیستان و بلوچستان بیش از هر حرفه دیگری با چالش و خطر روبهروست؛ یک روز دزدی و غارت دریایی سومالیاییها و روز دیگر صیادان چینی و ترالرها، خواب را از چشم صیاد سیستان و بلوچستان ربوده و صیادی را به یکی از پرچالشترین پیشهها تبدیل کرده است.
اگر از چالش پرچالش دزدی دریایی بگذریم و از ترالرها و جارو کردن دریا فاکتور بگیریم، یکی از مهمترین چالشهای صیادی در سواحل سیستان و بلوچستان عدم صدور مجوز صید برای قایقهای صیادی است.
هرچند عمده صید سیستان و بلوچستان از طریق صیادان فراساحل و لنجهایشان در آبهای بینالمللی کمیسیون تن ماهیان اقیانوس هند انجام میشود اما در این میان صیادان خوردهای هم هستند که خانوادههای خود را با قایقهای کوچک ماهیگیری میچرخانند.
حدود ۸ هزار نفر از این صیادان خورده که زندگیشان با همین قایقهای کوچک میگذرد حدود ۱۷ سال است با مقاومت شیلات برای اعطای مجوز صید روبهرو هستند و مجبورند برای امرار معاش به صید غیرقانونی روی بیاورند.
صیادان به جز صیادی کار دیگری بلد نیستند
رئیس هیئتمدیره اتحادیههای صیادی چابهار و کنارک میگوید: یک هزار و ۴۰۰ فروند قایق صیادی مجوز دار در آبهای ساحلی سیستان و بلوچستان تا خط حداکثر ۱۲ مایلی به صید میپردازند. هرکدام از این قایقهای صیادی برای ۲ نفر صیاد اشتغالزایی میکند و این دو نفر کار و درآمدشان همین صیادی خورده با قایق است.
علیم افشار در گفتوگو با خبرنگار مهر، میافزاید: زندگی بسیاری در سواحل سیستان و بلوچستان به صیادی گره خورده و صیادانی که توانایی خرید لنج و یا کار در لنجهای فراساحل را ندارند مجبورند به صیادی ساحلی با قایقهای کوچک روی بیاورند چراکه این حرفه آبا و اجدادی آنها است و کاری جز این نمیدانند.
ناخدا افشار تصریح میکند: از ۱۷ سال پیش تا کنون باوجود درخواست مکرر صیادان برای صدور مجوز جدید برای قایقها و صیادان جدید؛ هیچگونه مجوزی صادر نشده است، بهطور متوسط حدود ۴ هزار قایق صیادی در سیستان و بلوچستان از ۱۷ سال پیش تاکنون منتظر مجوز صیادی هستند.
رئیس هیئتمدیره اتحادیههای صیادی چابهار و کنارک تأکید میکند: قایقهای صیادی که برایشان مجوز صید صادر نمیشود، مجبور میشوند به صیادی غیرقانونی و بیمجوز روی بیاورند چراکه همانطور که گفتم صیادی حرفه ابا و اجدایشان است و بسیاری از آنها در جوانی به صیادی روی میآورند.
شیلات دلیل عدم صدور مجوز برای قایقهای صیادی جدید را محدود بودن منابع آبی در آبهای ساحلی میداند اما صیادان روایت دیگری دارند.شیلات دلیل عدم صدور مجوز برای قایقهای صیادی جدید را محدود بودن منابع آبی در آبهای ساحلی میداند اما صیادان روایت دیگری دارند.
خالد هوت یکی از صیادان قدیمی چابهار در گفتوگو با خبرنگار مهر، میگوید: شیلات در حالی محدود بودن منابع آبی را ۱۷ سال است بهانه میکند و به صیادانی که کاری جز صیادی نمیدانند و نمیتوانند در فراساحل صید کنند، مجوز صید نمیدهد که در این ۱۷ سال اگر به بهانه شیلات باشد خیلی از ماهیها به مقدار کافی تجدید شدند.
وی میافزاید: در این ۱۷ سالی که مجوز داده نشد و بسیاری از صیادان بهصورت غیرقانونی صید کردند؛ کشتیهای صید صنعتی و ترالرها باوجود محدودیتهایی که برای عبور از خط ۱۲ مایل داشتند گاهی حتی تا خط ساحل، همینجایی که شیلات میگوید منابع محدود است نیز آمدند.
۲۵۰ قایق صیادی جدید مجوز میگیرند؛ نمیتوانیم برای ۴ هزار قایق یکجا مجوز صادر کنیم
بااینحال اما مدیرکل شیلات سیستان و بلوچستان از صدور مجوز برای ۲۵۰ قایق صیادی جدید خبر میدهد و میگوید: با توجه به اینکه در ۱۷ سال اخیر هیچگونه مجوز صید جدیدی صادر نشده و با توجه به اینکه زندگی بسیاری از خانوادههای جنوب سیستان و بلوچستان از صیادی میگذرد؛ به فراخور منابع آبی و با پیگیریهای مستمر ما و نماینده چابهار در مجلس مجوز ۲۵۰ قایق صیادی جدید از سوی سازمان شیلات صادر میشود.
هدایتالله میرمرادزهی در گفتوگو با خبرنگار مهر، میافزاید: ما نمیتوانیم برای ۴ هزار قایق صیادی بهصورت یکجا مجوز صادر کنیم چراکه بههیچ عنوان منابع آبی در خط ساحل این اجازه را به ما نمیدهد؛ بسیاری از گونهها در سالهای اخیر به دلیل صید بیرویه روبه انقراض رفتند.
وی تأکید میکند: برای قایقهای جدید با رعایت محدودیتهای زمان، مکان و نحوه صید مجوز صادر میشود؛ صیادان طبق برنامه شیلات و با روش صید انتخابی به صید میپردازند و نه با روش صید انتظاری که هرچه در تورشان آمد جمع کنند.
مدیرکل شیلات سیستان و بلوچستان تصریح میکند: «لیدر»، «هور»، ماهیهای صنعتی و ماهی تجاری در فصل خودشان و آن هم به روش انتخابی، صید هدف قایقهای صیادی جدید در سواحل سیستان و بلوچستان است و ما بهشدت بر صید در زمان و مکان مشخص و بر منابع آبی مشخص تأکید و نظارت داریم.
صید فراساحل تقویت میشود؛ در برداشت از فراساحل عقبیم
میرمرادزهی بابیان اینکه هدف اصلی و اصولی ما توسعه صید فراساحل با روشهای نوین صیادی است، میگوید: عمده صید سیستان و بلوچستان از طریق لنجهای فراساحل در آبهای فراساحل از ۱۲ مایل به بعد و گاها تا هزاران مایل در آبهای کمیسیون تن ماهیان اقیانوس هند و نزدیک به سودان، سومالی و یمن انجام میشود.
وی ادامه میدهد: در این آبها هرچند ما میزان برداشت قابل توجهی داریم اما بسیاری از کشورها با روشهای نوین صنعتی و کشتیهای صنعتی بیش از ما برداشت میکنند؛ ذخایر مأکول و غیرماکول آبزیان در آبهای فراساحل بسیار است و تنها ۲۵ درصد از ذخایر شناساییشده دریا را با لنجها و کشتیهای سنتی خود برداشت میکنیم.
حرکت به سمت بهرهوری بالا از صید فراساحل سیاست اصولی ماست؛ یکی از ماهیهایی که ذخایر بیپایانی در آبهای فراساحل دارند فانوس ماهیان هستند که عمر کوتاه و یک ساله و ذخایر فراوان دارندمدیرکل شیلات سیستان و بلوچستان میگوید: حرکت به سمت بهرهوری بالا از صید فراساحل سیاست اصولی ما است؛ یکی از ماهیهایی که ذخایر بیپایانی در آبهای فراساحل دارد فانوس ماهیان هستند که عمر کوتاه و یک سال و ذخایر فراوان دارند.
میرمرادزهی خاطرنشان میکند: در پی برداشت صنعتی و تقویت ناوگان سنتی برای برداشتهای حداکثر از ذخایر آبهای فراساحل همچون فانوسماهیان و دیگر ماهیهای غیرماکول هستیم تا هم ارزآوری و اشتغالزایی صید و صیادی را افزایش دهیم و هم از دیگر کشورها برای برداشت عقب نمانیم.
هرچه باشد، هرچند سیاست شیلات افزایش بهرهوری بالا از صید فراساحل و در صیدگاههای مشترک با دیگر کشورهاست اما همچنان زندگی ۸ هزار صیاد و خانوادههایشان در سیستان و بلوچستان به صید غیرقانونی خرد در آبهای ساحلی گره خورده است؛ صیادانی سالهاست صیادی میکنند و راهی برای نان درآوردن جز صیادی نمیدانند.
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