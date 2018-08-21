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۳۰ مرداد ۱۳۹۷، ۹:۲۱

کشتی دیکوتی در سواحل ایتالیا پهلو گرفت

کشتی دیکوتی در سواحل ایتالیا پهلو گرفت

کشتی سرگردان دیکوتی حامل ۱۷۷ مهاجر در نهایت در جزیره سیسیل واقع در ایتالیا پهلو گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه دی ولت، در حالی کشتی دیکوتی که حامل ۱۷۷ مهاجر است در سیسیل پهلو گرفته که سرنشینان آن اجازه خروج از کشتی را ندارند. 

این در حالی است که «متئو سالوینی» وزیر کشور ایتالیا اعلام کرده که تحت هیچ شرایطی این افراد مورد پذیرش و اسکان دهی قرار نمی گیرند. به همین منظور کمیسیون اروپا را برای کمک در این باره فراخوانده است.

دولت تازه روی کار آمده ایتالیا مخالفت خود را با ورود بی رویه مهاجران به کشورهای اروپایی اعلام کرده است. 

کشور مالت نیز در پی ایتالیا از پذیرش سرنشینان دیکوتی سر باز زده است.

کد مطلب 4380680
شقایق لامع زاده

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