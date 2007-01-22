عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفتگو با مهر درباره جلسه دیروز کمیسیون انرژی مجلس با مسئولان دولتی درباره بورس نفت گفت : در این جلسه علی صالح آبادی رئیس سازمان بورس اوراق بهادار، میر محمدی معاون وزیر نفت و ... حضور داشتند.

حسن مرادی گفت : در این جلسه اولین سئوال از مسئولین این بود که چرا باوجود انجام بعضی از مقدمات و خرید ساختمان در کیش ، پیشرفت قابل ملاحظه ای در راه اندازی بورس نفت مشاهده نشده است؟

وی تصریح کرد : پس از مطرح شدن مشکلات توسط وزارت اقتصاد و دارایی و نفت مشخص شد که هنوز این بورس فاقد یک متولی جدی است. به عبارتی دیگر، وزارت نفت و وزارت اقتصاد و دارایی تشکیل این بورس را آنچنان که باید و شاید جدی نگرفته اند.

وی اضافه کرد : در این جلسه همه اعضای کمیسیون انرژی پس از بحث و تبادل نظر و ایراد نظرات مختلف نسبت به تاخیر در راه اندازی این بورس و اهمال کاری هایی که در این باره صورت می گیرد، اظهار نگرانی کردند.

به گفته این عضو از کمیسیون انرژی ، از دیگر نکات قابل توجه درباره تشکیل بورس نفت این بود که وزارت نفت به نوعی خود را از تشکیل این بورس کنار کشیده است و تمام مسئولیت ها را بردوش وزارت اقتصاد و دارایی گذاشته این درحالی است که بدون همکاری متقابل با وزارت نفت ، وزارت اقتصاد و دارایی نمی تواند کاری در این باره انجام دهد، زیرا معاملات نفتی در دست وزارت نفت است .

وی تاکید کرد : درنتیجه می توان گفت که عدم همکاری متقابل دو وزارتخانه و جدی نگرفتن این بورس از دیگر دلایل عدم تشکیل بورس نفت محسوب می شود .

مرادی درباره نتایج این جلسه گفت : در این جلسه تصمیم گرفته شد تا آخرین اقدامات انجام شده درباره بورس نفت به دولت گزارش داده شود و کمیته ای متشکل از وزرای نفت و اقتصاد و دارایی و دیگر مسئولین عالی رتبه دولتی تشکیل شود.