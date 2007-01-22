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۲ بهمن ۱۳۸۵، ۱۱:۲۶

/ جزئیات جلسه دیروز کمیسیون انرژی مجلس با مسئولان دولتی /

وزارتخانه ‌های نفت و اقتصاد راه‌اندازی بورس نفت را جدی نگرفته‌اند / کمیته‌ای در سطح وزرا برای تسریع در راه‌اندازی بورس نفت تشکیل می‌شود

وزارتخانه ‌های نفت و اقتصاد راه‌اندازی بورس نفت را جدی نگرفته‌اند / کمیته‌ای در سطح وزرا برای تسریع در راه‌اندازی بورس نفت تشکیل می‌شود

در جلسه دیروز کمیسیون انرژی مجلس و مسئولان دولتی مقرر شد که کمیته‌ای متشکل از وزرای نفت ، اقتصاد و دیگر مسئولین عالی رتبه دولتی برای راه‌اندازی هرچه سریعتر بورس نفت تشکیل شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفتگو با مهر درباره جلسه دیروز کمیسیون انرژی مجلس با مسئولان دولتی درباره بورس نفت گفت : در این جلسه علی صالح آبادی رئیس سازمان بورس اوراق بهادار، میر محمدی معاون وزیر نفت و ... حضور داشتند.

حسن مرادی گفت : در این جلسه اولین سئوال از مسئولین این بود که چرا باوجود انجام بعضی از مقدمات و خرید ساختمان در کیش ، پیشرفت قابل ملاحظه ای در راه اندازی بورس نفت مشاهده نشده است؟

وی تصریح کرد : پس از مطرح شدن مشکلات توسط وزارت اقتصاد و دارایی و نفت مشخص شد که هنوز این بورس فاقد یک متولی جدی است. به عبارتی دیگر، وزارت نفت و وزارت اقتصاد و دارایی تشکیل این بورس را آنچنان که باید و شاید جدی نگرفته اند.

وی اضافه کرد : در این جلسه همه اعضای کمیسیون انرژی پس از بحث و تبادل نظر و ایراد نظرات مختلف نسبت به تاخیر در راه اندازی این بورس  و اهمال کاری هایی که در این باره صورت می گیرد،  اظهار نگرانی کردند.

به گفته این عضو از کمیسیون انرژی ، از دیگر نکات قابل توجه درباره تشکیل بورس نفت این بود که وزارت نفت به نوعی خود را از تشکیل این بورس کنار کشیده است و تمام مسئولیت ها را بردوش وزارت اقتصاد و دارایی گذاشته این درحالی است که بدون همکاری متقابل با وزارت نفت ، وزارت اقتصاد و دارایی نمی تواند کاری در این باره انجام دهد، زیرا معاملات نفتی در دست وزارت نفت است .

وی تاکید کرد : درنتیجه می توان گفت که عدم همکاری متقابل دو وزارتخانه و جدی نگرفتن این بورس از دیگر دلایل عدم تشکیل بورس نفت محسوب می شود .

مرادی درباره نتایج این جلسه گفت : در این جلسه تصمیم گرفته شد تا آخرین اقدامات انجام شده درباره بورس نفت به دولت گزارش داده شود و کمیته ای متشکل از وزرای نفت و اقتصاد و دارایی و دیگر مسئولین عالی رتبه دولتی تشکیل شود.

کد مطلب 438071

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