آیت فرخ پور در گفت و گو با خبرنگار مهر از واژگونی یک دستگاه تریلر حامل قیر و آتش گرفتن و در پی آن مسدود شدن جاده ترانزیتی پلدختر - خرم آباد خبر داد.

وی، اظهار داشت: یک دستگاه تریلر کشنده حامل قیر مایع که از پلدختر به سمت خرم آباد در حرکت بود در نزدیکی روستای «افرینه» با اصابت به کوه واژگون شد.

رئیس سازمان آتش نشانی شهرداری پلدختر، افزود: شدت تصادف به حدی بود که بلافاصله تریلر کشنده دچار آتش سوزی شد و جاده ترانزیتی را از ساعت چهار و ۱۰ دقیقه بامداد تا ساعت شش صبح امروز سه شنبه مسدود کرد.

فرخ پور، گفت: نیروهای آتش نشانی شهرداری های پلدختر و معمولان به محل حادثه اعزام شدند و با تلاش فراوان موفق به رها سازی راننده تریلر گرفتار در میان شعله های آتش شدند.

وی، افزود: راننده مجروح توسط اورژانس ۱۱۵ به مراکز درمانی خرم آباد منتقل شد.

رئیس سازمان آتش نشانی شهرداری پلدختر، تصریح کرد: با تلاش نیروهای امدادی آتش نشانی شهرداری پلدختر و معمولان جاده بازگشایی شد اما انفجار دوم موجب شد تا جاده پلدختر - خرم آباد به مدت نیم ساعت مسدود شود.

فرخ پور، تصریح کرد: هم اکنون جاده پلدختر - خرم آباد بازگشایی شده و رفت و آمد در آن جریان دارد.

وی، گفت: علت این حادثه از سوی کارشناس پلیس راه ملاوی در دست بررسی است.