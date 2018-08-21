ضرورت ارتباط دانشگاه و رسانه/ نسل جوان به دنبال ایده های نو است

به گزارش خبرنگار مهر، فرزان قالیچی صبح امروز سه شنبه در دیدار با مدیرکل صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی با تاکید بر ارتباط بیشتر رسانه با دانشگاهیان و استفاده از دیدگاه‌های تخصصی فرهیختگان دانشگاهی اظهار داشت: اگر ارتباط بین دانشگاه و صدا و سیما به عنوان دانشگاه عمومی بیشتر باشد، می توان ضمن آسیب شناسی برنامه ها به صورت علمی، از دیدگاه‌ فرهیختگان دانشگاهی برای بالا بردن کیفیت برنامه ها استفاده کرد.

وی با اشاره به اهمیت ارتباط دانشگاه و رسانه اظهار داشت: نسل جوان به دنبال ایده های نو و خلاقیت است و لزوم ماندگاری رسانه ها در عصر حاضر، خلاق بودن آنها است.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی نیز در این دیدار با استقبال از بهره مندی درست و شایسته از دیدگاه‌های اساتید دانشگاه و نخبگان دانشگاهی در برنامه ها گفت : هر قدر فاصله بین جامعه، رسانه و نخبگان نزدیک باشد به همان نسبت می توان برای بسیاری از مشکلات چاره اندیشی کرد.

مرتضی صفری تعاملی بودن رسانه ها را از برجسته ترین ویژگی های هر رسانه ای عنوان کرد و اظهار داشت : فضای رقابتی حاکم بر رسانه ها ایجاب می کند که هر رسانه ای برای جذب مخاطب خود، در راستای ذائقه مخاطب حرکت کند.

وی افزود : برای ارزیابی صحیح از رسانه و کارکرد آن، همچنین بالابردن محتوای کیفی برنامه ها، نیازمند دیدگاه ها، نظرات، پیشنهادات و انتقادات جامعه دانشگاهی هستیم .