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۲ بهمن ۱۳۸۵، ۱۱:۱۰

فیصل درکنفرانس ناتو و کشورهای حاشیه خلیج فارس :

خاورمیانه از ناآرام ترین مناطق جهان است

خاورمیانه از ناآرام ترین مناطق جهان است

وزیر امور خارجه عربستان در همایش ناتو و کشورهای حاشیه خلیج فارس در ریاض ،خاورمیانه را از ناآرام ترین و متشنج ترین مناطق در جهان قلمداد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازروزنامه الوطن عربستان،"سعود الفیصل" درمراسم افتتاحیه کنفرانس "ناتو و کشورهای حاشیه خلیج فارس" بر ضرورت همکاری درچارچوب طرح استانبول تاکید کرد.

ابتکارعمل استانبول طرحی است که اجلاس ناتو در سال 2004 میلادی در استانبول آن را مطرح و در دستور کار خود قرار داد.

وزیرامورخارجه عربستان دراین سخنان خود همچنین براین مسئله تاکید کرد که منطقه خاورمیانه به علت بی ثباتی امنیتی در فلسطین ،عراق، افغانستان و سومالی از دیگر مناطق جهان متشنج تر است و درنتیجه این وضعیت همکاری فعال بین المللی را برای برقراری امنیت در این منطقه که نقش اساسی در امنیت بین المللی دارد، می طلبد.

"سعود الفیصل" تصریح کرد: تجربه عربستان نشان می دهد؛ عامل اساسی و قطعی در موفقیت مبارزه با تروریسم این است که همکاری شهروندان را جلب کنیم.

وی گفت : در سطح بین المللی نیز مبارزه با تروریسم پیروز نمی شود؛ مگراینکه اهمیت طرح عربستان برای برگزاری کنفرانس بین المللی برای مبارزه با تروریسم و دعوت شاه عربستان برای تاسیس مرکز مبارزه با تروریسم را درک کنیم. 

وزیرامورخارجه عربستان همچنین از همکاری ناتو با کشورهای منطقه خاورمیانه به ویژه کشورهای عربی قدردانی کرد و گفت: در هر همکاری سودمندی باید به حاکمیت کشورها و ویژگی های جوامع  و راه و روش های سیاسی آنان احترام گذاشت. 

کد مطلب 438074

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