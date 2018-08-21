جمعی از فرماندهان سپاه قم با آیت الله مکارم شیرازی دیدار کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه استان قم، در پی حواشی پیش آمده در تجمع جمعی از طلاب در روز پنج‌شنبه گذشته که در مدرسه علمیه فیضیه برگزار شد و درخواست پاسخگویی آیت الله مکارم شیرازی از فرماندهان سپاه در مورد حضور احتمالی جمعی از پاسداران در این گردهمایی، حجت الاسلام سید حسن اکبری، مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه استان قم، حجت الاسلام طیبی‌فر، فرمانده تیپ امام صادق(ع) و جمعی از فرماندهان سپاه امام علی بن ابیطالب(ع) با این مرجع تقلید عالم تشیع دیدار و گفتگو کردند.

حجت الاسلام اکبری در این دیدار با تأکید بر نقش روحانیت در شکل‌گیری انقلاب اسلامی ایران و تلاش برای دفاع از اسلام و مذهب اهل‌بیت(علیهم السلام) و حضور ویژه و به موقع در صحنه‌های حساس نظام اسلامی و مبارزه در عرصه جنگ سخت و نرم در مورد مسائل پیش آمده در اجتماع طلاب در مدرسه فیضیه توضیحاتی را ارائه نمود.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه استان قم گفت: سپاه در شکل‌گیری و برگزاری این تجمع هیچگونه نقشی نداشته و هیچ یک از نیروهای این نهاد در این برنامه حضور نداشتند و تصاویری که در بعضی رسانه‌ها از حضور اعضای سپاه در این برنامه منتشرشده مربوط به مراسم دیگری بوده و انتشار این عکس‌ها اقدامی ناشیانه در راستای تخریب نهاد مقدس سپاه بوده است.

در ادامه حجت الاسلام طیبی‌فر، فرمانده تیپ امام صادق(ع) به تشریح موضوع پیش آمده در تجمع طلاب پرداخت و ابراز داشت: با توجه به تأکید بنده، پلاکاردهای غیر سخنان مقام معظم رهبری جمع‌آوری شد و پیشگیری لازم در مورد بروز اتفاقات ناگوار انجام شد.

آیت الله مکارم شیرازی هم ضمن تشکر از توضیحات ارئه شده گفت: ناراحتی بنده از بعضی مسائل مطرح شده در این مراسم است.

این مرجع تقلید جهان تشیع در ادامه با انتقاد از حاشیه‌سازی بعضی با دردست گرفتن پلاکاردهایی با مضامین توهین و تهدید اظهار داشت: به زودی اعلام می‌کنیم که این موضوع ربطی به سپاه و پاسداران نداشته است.

گفتنی است: در پایان این دیدار نامه فرمانده سپاه امام علی بن ابیطالب(ع) به آیت الله مکارم شیرازی تقدیم شد.

متن کامل نامه سرتیپ دوم پاسدار غلامرضا احمدی، فرمانده سپاه امام علی بن ابیطالب(ع) به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

محضر مستطاب حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی، مرجع عالیقدر جهان تشیع (مدظله العالی)

سلام علیکم

ضمن عرض تبریک ایام فرخنده ماه مبارک ذی الحجه الحرام و استدعای دعای خیر از معظم له، پیرو تجمع طلاب حوزه علمیه در تاریخ ۲۵ مردادماه ۱۳۹۷ در مدسه فیضیه و حواشی پیش آمده در این تجمع و بیانیه حضرتعالی در این باره، ضمن تشکر و قدردانی از پیگیری‌ها و توجهات جنابعالی، در مورد بندی از بیانیه که خواستار روشن شدن موضوع حضور نیروهای سپاه در این تجمع شدید، به استحضار حضرتعالی می‌رساند؛ سپاه در شکل‌گیری و برگزاری این تجمع هیچگونه نقشی نداشته و هیچ یک از نیروهای این نهاد در این برنامه حضور نداشتند و تصاویری که در بعضی رسانه‌ها از حضور اعضای سپاه در این برنامه منتشرشده مربوط به مراسم دیگری بوده و انتشار این عکس‌ها اقدامی ناشیانه در راستای تخریب نهاد مقدس سپاه بوده است.

چرا که با کمی بررسی مشخص می‌شود که مراسم فوق در حسینیه مدرسه فیضیه برگزار شده ولی این تصاویر مربوط به تجمعی در حیاط مدرسه و در تاریخی دیگر می‌باشد.

در این راستا کلیه اسناد اعم از عکس‌های خبری و فیلم‌های ضبط شده موجود می‌باشد که درصورت صلاحدید ارائه خواهد شد.

در پایان برای استحضار حضرتعالی معروض می دارد؛ قطعا این اقدام، حرکتی از سوی عناصر کینه توز در راستای پروژه سپاه هراسی بوده و هدفی جز تخریب این سربازان فداکار نظام مقدس جمهوری اسلامی ندارد.

سپاه نیز به عنوان مدعی در این قضیه خواهان برخورد قاطع با شایعه سازان و عوامل تخریب نهاد مقدس سپاه بوده و از معظم له تقاضا دارد در این شرایط خطیر که دشمنان قسم خورده نظام مقدس جمهوری اسلامی به دنبال تضعیف نظام و نهادهای انقلابی هستند مانند همیشه از فرزندان انقلابی خود در سپاه حمایت و عناصر نفوذی و بدخواهان را ناکام نمایید.

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته