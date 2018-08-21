آمار طلاق در شهرستان هشترود افزایش پیدا کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، امین امینیان صبح امروز سه شنبه در مراسم ازدواج آسان هشترود ابراز داشت: ازدواج در شهرستان هشترود کاهش چشمگیری داشته است.

وی افزود: در مقابل آمار طلاق متاسفانه افزایش یافته است.

وی با مقایسه ازدواج ۱۰ سال گذشته با حال حاضر گفت: در آن زمان از ۱۲ ازدواج یکی منجر به طلاق می شد ولی حالا وضعیت فرق کرده است و این میزان به شدت افزایش نشان می دهد داشته است.

فرماندار هشترود خواستار توجه مردم به مراسمات شاد و نشاط انگیز شد و گفت: شرکت در مراسمات شاد و نشاط اور یاس و ناامیدی را ازبین می برد و از مسئولین ذیربط می خواهم چنین برنامه هایی را گسترش دهند تا شاهد افزایش نشاط و شادابی دربین اقشار جامعه باشیم.

گفتنی است این برنامه به همت اداره ورزش و جوانان هشترود و فرمانداری این شهرستان درسالن دوهزار نفری استادیوم آزادی هشترود برگزار شد.