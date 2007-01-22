بهره مندی 440 هزار نیازمند از کمک های مالی هلال احمر

حسین زاجکانی ها در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با خدمات حمایتی این سازمان در 9 ماهه اول سال 85 اظهار داشت: در بخش خدمات حمایتی بلاعوض که شامل مستمری ، کمک های موردی ، جهیزیه ، کمک های غیر نقدی ، بن ، هزینه سفر و اقامت و خدمات درمانی است مبلغ 30 میلیارد و 635 میلیون و 197 هزار و 483 ریال جهت پاسخگویی به 91 هزار و 351 مورد و بهره مندی 438 هزار و 485 نفر کمک و خدمات حمایتی صورت گرفت.

وی تصریح کرد: به طور معمول کمک های بلاعوض مشمول دریافت بودجه هلال احمر شده و ما بقی کمک ها و خدمات حمایتی با حمایت مالی و خدماتی مردم به نیازمندان ارایه می شود.

رئیس سازمان داوطلبان هلال احمر افزود: طی همین مدت و در بخش کمک های وامی با استفاده از تسهیلات بانک ملت و توان افراد خیر مبلغ 132 میلیارد و 948 میلیون و 846 هزار و 833 ریال جمع آوری و برای پاسخگویی به 74 هزار و 486 درخواست ، مورد استفاده قرار گرفت که طی آن 439 هزار و 810 نفر از این خدمات بهره مند شدند.

زاجکانی ها در پایان یادآور شد: این سازمان همواره آمادگی ارایه خدمات حمایتی در زمینه های مختلف به نیازمندانی که تحت پوشش هیچ یک از نهادهای حمایتی نظیر بهزیستی و کمیته امداد نباشند ، را دارد مگر در برخی موارد که برای جلوگیری از موازی کاری نظیر پرداخت وام ازدواج و اشتغال، نیازمندان شناسایی شده را به صندوق های حمایتی مانند مهررضا معرفی می کند.