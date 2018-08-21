کشف نیم تن لوازم آرایشی قاچاق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، ماموران گمرک نوردوز در دو عملیات موفق شدند نزدیک به نیم تن لوازم آرایشی را در دو اتوبوس مسافری ورودی از کشور ارمنستان کشف و ضبط کنند.

ماموران این گمرک در یک عملیات پس از بررسی اتوبوس و مشکوک شدن به آن به کمک مربیان سمگا به بازرسی اتوبوس اقدام کردند.

آنها موفق شدند، در این عملیات ۲۲۵ کیلو لوازم آرایشی کشف کنند، که بسیار ماهرانه در اتوبوس جاسازی شده بود. این ماموران همچنین درعملیات مشابه دیگری موفق شدند، محموله دیگری از لوازم آرایشی را به وزن ۱۹۰ کیلوگرم که در یک اتوبوس ورودی از کشور ارمنستان جاسازی شده بود کشف کنند.

طی این دو عملیات کشف قاچاق، مجموعا ۴۱۵ کیلو گرم لوازم آرایشی کشف و ضبط شد.