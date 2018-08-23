حراست از میراث تمدنی ایران اسلامی/ مصادره ابن سینا توسط ترکیه

به گزارش خبرنگار مهر، یکم شهریورماه در تقویم کشور «روز بزرگداشت ابن سینا» و «روز پزشک» نامگذاری شده است. به منظور تذکر به وجه فلسفی و حکمی این شخصیت بزرگ و تلاشهایی که از سوی کشورهای همجوار برای مصادره نام و افتخار وی صورت گرفته و می گیرد، ضروری است اهالی و دغدغه‌مندان حوزه فلسفه و حکمت، برای معرفی درست و شایسته این حکیم بزرگ ایرانی تلاش خود را مضاعف نمایند.

در همین راستا، یادداشتی به قلم آیت‌الله سیدمحمد خامنه‌ای، رئیس بنیاد حکمت اسلامی صدرا، بعنوان سرمقاله شماره ۹۱ خردنامه صدرا (بهار ۱۳۹۷) منتشر شده بود. به دلیل اهمیت موضوع و در آستانه روز بزرگداشت ابن سینا، این یادداشت بازنشر شده است. متن کامل یادداشت بشرح ذیل است:

چندی پیش دانشگاه علوم پزشکی شهر آنکارا پایتخت ترکیه، به پیروی از سیاستهای نادرست حکومتی و فقر فرهنگی ناشی از جدا شدن کشورشان از بدنه فرهنگ اسلامی، ضمن اقداماتی تبلیغاتی، ابن‌ سینا را «حکیم ترک» و متعلق به ترکیه معرفی نموده و تندیس او را با همین اوصاف در مرکـز آن دانشگاه نصب نمـوده و او را به ملت خـود و دیگـر ملل، حکیمی تـرک معـرفی کـرد! و بر اساس خبرگزاری آن کشور، با همکاری سفارتخانه‌ها ونهادهای بین‌المللی قرار است در مرداد امسال آئین بزرگداشتی برای ابن‌سینا در مساجد و در دویست کشور برگزار کند!

با کمال تأسف و تعجب، این اقدام دولت ترکیه درباره مردی از حکمای ایرانی اصیل انجام شده است که تولدش در خراسان بزرگ و در بخارا سرزمین تحت سلطه و حکومت رسمی ایران بوده و همه عمرش را در ایران، ری و همدان و... گذرانده و ضمن آموزش و نشر حکمت (شامل فلسفه و عرفان و منطق و ریاضیات و پزشکی و نجوم و دهها دانش دیگر مرسوم آن زمان) در برخی حکومتهای شیعی ایرانی نقش وزارت و سهمی در حکومت داشته و حکومت آنان را به حکمت و اخلاق عملی می‌آمیخته است.

پیش از آن، درباره جلال‌الدین مولوی خراسانی نیز که سرنوشت، مزار او را در سرزمینی گذاشته که روزی جزئی از پیکره ایران شناخته می شد و زبان و گویش فارسی داشت، همین اقدام انجام شد و او را ترک زبان و جزو ملت «تورک» معرفی کردند و کوشیدند که سنت سماع مرسوم صوفیان ایرانی را فرهنگی ترکی و بومی معرفی کنند تا شاید بدین وسیله فقر فرهنگی تاریخی خود را پوشیده و بدین گونه از راه سرقت مواریث تاریخی ملل دیگر سر را به سرفرازی بالا آورند!

بنیاد حکمت اسلامی صدرا و همه مراکز دلسوز ایران و ایران شناسی، این اقدام اخیر دولت ترکیه را همچون اقدام پیشین آن محکوم و تقبیح می کند و از مسئولین کشور می خواهد که در این باره عکس‌العمل مناسب و مؤثر انجام دهند، البته در بررسی و تحلیل تکرار چنین رویدادها، باید عوامل آن را نیز بررسی کرد.

یکی از عوامل چنین وقایع شوم، ضعف بینش و مدیریت دولتهای پس از انقلاب و پیش از آن است که سبب تجری ملل همسایه شده و هر یک به قدر همت خود مواریث تاریخی ما را به سرقت می برند؛ چه مسلم است که ضعف صاحب خانه سبب جرئت همسایه می شود. در کشوری که از ابن‌ سینا ـ ‌که حکیم و فیلسوفی بی مانند در تاریخ بوده و در همه» دانشهای زمان خود حتی ریاضیات و نجوم و فیزیک و پزشکی استاد زمان و معلم ملتهاست ‌ـ فقط به دانش ‌پزشکی او بسنده می کند و رسما او را به ملت خود و ملل جهان، یک پزشک قاروره به دست معرفی می نماید و حتی تصویر ابن‌سینا را طبق گزارش از روی دفاتر بیمه برمی دارند، چه انتظاری بیش از این هست که او را دیگران ترک بدانند و بسا بعدها غوری و مغول و حتی همچنان که عربها خیام را عرب دانستند، ابن ‌سینا را نیز به دلایلی مضحک، عرب معرفی کنند.

میراثهای فرهنگی و داشتن تاریخ درخشان و سابقه بیشتر در تمدن سازی و صدور آن به جهان، منشأ عزت و عظمت ملتهاست که باید آن را شناخت و از آن حراست کرد و ملت ایران به حقّ و به حکم تاریخ، دارای این عزت و عظمت ملی است، به شرط آنکه مدیران مملکت قدر بدانند و بر مسند شایسته بنشانند و کسانی که به سبب فقر تاریخی دست به سرقت مواریث و تاریخ دیگران می زنند باید آگاه باشند که با ربودن و پوشیدن لباس غیر به حرام، یعنی سرقت مواریث ملت ایران، نمی توان به عزت ملی و تاریخ درخشان رسید که بالعکس، ضعف و فرودستی تاریخی آن ملت را برملا می سازد و فضاحت‌آور است».