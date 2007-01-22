دومین دوره مسابقات تیراندازی گرامیداشت دهه فجر برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دومین دوره مسابقات تیراندازی ، جام سایپا طی روزهای 13 الی 20 بهمن ماه در تهران برگزار می شود. این مسابقات که به مناسبت دهه فجر انجام خواهد شد در دو بخش آزاد در رشته های تفنگ درازکش بانوان و مردان، تپانچه سنتر فایر، تپانچه سنتر فایر 25 متر مردان و یک بخش فینال فینالیست ها در رشته های تفنگ بادی و تپانچه بادی مردان و زنان برگزار می شود.

دربخش فینال فینالیست های کشور70 نفر از برگزیدگان چهار مسابقه قهرمانی کشور در سال 85 برای شرکت در این رقابتها، دعوت شده اند.

قرار است کمیته فنی مسابقات از بین نفرات برتر تعدادی را به کادر فنی تیم ملی معرفی نماید.