مراسم علم بندان در بیرجند برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، در این مراسم طبق سنت هرساله آیین "علم بندان" توسط سادات عضو هیئتهای مختلف عزاداری بیرجند انجام شد.

در این چارچوب که اعضای هیئتهای عزاداری بیرجند، جمعی از شهروندان، جوانان و نوجوانان شرکت داشتند مراسم مداحی و نوحه‌خوانی توسط مداحان اهل بیت عصمت و طهارت (ع) نیز برگزار شد.

این مراسم که در اوایل ماه محرم هر سال در محل یکی از هیئتهای مذهبی و با حضور سادات و هیئتهای عزاداری این استان انجام می‌شود مردم آمادگی خود را برای شرکت درمراسم عزاداری محرم اعلام می‌کنند.

برپایی "علم" همچنین به یاد علمدار دشت کربلا حضرت ابوالفضل العباس(ع) است که حضور مشتاق مردم در این مراسم و ادای نذورات آنان بیانگر عشق و ارادت خالصانه آنان به حضرت اباعبدالله‌الحسین (ع) است.