برگزاری تور آمریکا در دستور کار قرار ندارد / هیچ مجوزی برای برگزاری تور آمریکا صادر نشده است

محمد شریف ملک زاده در گفتگوبا خبرنگار مهر ، در خصوص برگزاری تور گردشگری در ایام نوروز به آمریکا افزود: برگزاری تور آمریکا صحت ندارد و چنین موضوعی از جانب سازمان برنامه ریزی نشده است.

وی خاطر نشان کرد: بخش خصوصی و آژانس های مسافرتی و جهانگردی در صورتی که بتوانند ویزای آمریکا بگیرند می توانند نسبت به این کار اقدام کنند اما در نهایت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری باید مجوز برگزاری تور آمریکا برای آنها صادر کند.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری تاکید کرد: سازمان تا کنون مجوزی برای برگزاری تور آمریکا برای هیچ آژانس مسافرتی صادر نکرده است.