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۲ بهمن ۱۳۸۵، ۱۲:۲۱

در گفتگو با مهر عنوان شد:

برگزاری تور آمریکا در دستور کار قرار ندارد / هیچ مجوزی برای برگزاری تور آمریکا صادر نشده است

برگزاری تور آمریکا در دستور کار قرار ندارد / هیچ مجوزی برای برگزاری تور آمریکا صادر نشده است

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری گفت: برگزاری تور آمریکا صحت نداشته و در دستور کار سازمان قرار ندارد و برنامه ریزی نیز در این مورد صورت نگرفته است.

محمد شریف ملک زاده در گفتگوبا خبرنگار مهر ، در خصوص برگزاری تور گردشگری در ایام نوروز به آمریکا افزود: برگزاری تور آمریکا صحت ندارد و چنین موضوعی از جانب سازمان برنامه ریزی نشده است.

وی خاطر نشان کرد: بخش خصوصی و آژانس های مسافرتی و جهانگردی در صورتی که بتوانند ویزای آمریکا بگیرند می توانند نسبت به این کار اقدام کنند اما در نهایت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری باید مجوز برگزاری تور آمریکا برای آنها صادر کند.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری تاکید کرد: سازمان تا کنون مجوزی برای برگزاری تور آمریکا برای هیچ آژانس مسافرتی صادر نکرده است.

کد مطلب 438101

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