  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲ بهمن ۱۳۸۵، ۱۴:۰۳

معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی :

پژوهش محوری زیر بنای فعالیت های فرهنگی در دانشگاه آزاد است

پژوهش محوری زیر بنای فعالیت های فرهنگی در دانشگاه آزاد است

در حوزه معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد، پژوهش محور و زیربنای کار است که ایجاد مرکز مطالعات میان فرهنگی، مرکز آفرینش های هنری، مرکز فعالیت ها و پژوهش های قرآن و عترت نیز در همین راستا صورت گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد مهدی مظاهری روز گذشته در کارگاه طرح دانش افزایی ادواری اندیشه پویا ویژه معاونان و روسای دفاتر فرهنگ اسلامی مناطق یک و چهار دانشگاه آزاد اسلامی در واحد خمینی شهر گفت : توفیقات بزرگان دین و کشور مانند حضرت امام خمینی (ره) و علامه طباطبایی ناشی از تحول گرایی و تجددگرایی با رعایت ضوابط و چارچوب دینی است، لذا مسئولان اجرایی کشور باید کارآمد باشند و آموزش آنها متناسب با مقتضیات زمان باشد.

وی اضافه کرد : پژوهش محوری و روزآمد بودن، نتیجه کارآمدی در تمام حوزه های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است.

کد مطلب 438102

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها