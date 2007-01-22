پژوهش محوری زیر بنای فعالیت های فرهنگی در دانشگاه آزاد است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد مهدی مظاهری روز گذشته در کارگاه طرح دانش افزایی ادواری اندیشه پویا ویژه معاونان و روسای دفاتر فرهنگ اسلامی مناطق یک و چهار دانشگاه آزاد اسلامی در واحد خمینی شهر گفت : توفیقات بزرگان دین و کشور مانند حضرت امام خمینی (ره) و علامه طباطبایی ناشی از تحول گرایی و تجددگرایی با رعایت ضوابط و چارچوب دینی است، لذا مسئولان اجرایی کشور باید کارآمد باشند و آموزش آنها متناسب با مقتضیات زمان باشد.

وی اضافه کرد : پژوهش محوری و روزآمد بودن، نتیجه کارآمدی در تمام حوزه های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است.