یک کارشناس مسایل اقتصادی در گفتگو با مهردرباره باید و نبایدهای بودجه 86 گفت : درحال حاضر تورم به یکی ازمهمترین معضلات اقتصاد کشور تبدیل شده است که مهمترین عامل آن پمپاژ بیش از حد نقدینگی در سال های گذشته به دلایلی همچون افزایش حقوق ، سفرهای استانی ، تصویب طرح‌ها در این استان ها و برداشت از حساب ذخیره ارزی بوده است .

میثم موسایی درباره این که بیش از 73 درصد از حجم کل بودجه 86 به بودجه موسسات و شرکت های دولتی مربوط می‌شود، تصریح کرد : با توجه به این که کوچک شدن دولت و واگذاری شرکت های دولتی مهمترین شعار دولت محسوب می شود اما بودجه تعلق یافته به این شرکت ها همچنان بالاست.

وی اضافه کرد : این درحالی است که تعداد زیادی از این شرکت ها بزرگ هستند اما از کارآمدی لازم برخوردار نیستند و دخل و خرج آنها نیز بسیار بالاست.

این کارشناس مسایل اقتصادی به تعیین قیمت پایه نفت در هر بشکه به میزان 7/33 دلار در لایحه بودجه 86 اشاره و تاکید کرد: این بودجه همانند سال های گذشته به درآمدهای نفتی وابسته است درنتیجه انعطاف پذیری آن نسبت به تحریم نیز کمتر است.

موسایی در ادامه سخنان خود افزود: براساس پیش بینی ها شرایط بازار نفت بهتر از حال حاضر نخواهد شد، زیرا با وجود فرا رسیدن فصل زمستان قیمت نفت همچنان روند نزولی را می پیماید و از سویی دیگر با اعمال تحریم های احتمالی ممکن است حجم صادرات نفت ایران به یکباره دچار کاهش یا حتی قطع شود درنتیجه وابستگی بودجه به نفت باعث شکنندگی آن شده است .

وی با تاکید بر این نکته که تورم در سال های آینده نمایان می شود، اضافه کرد : برداشت بی حساب و کتاب از حساب ذخیره ارزی امروز به یکی از مهمترین عوامل در پمپاژ نقدینگی به اقتصاد کشور تبدیل شده است به صورتی که بخشی از این تورم به تازگی مشاهده می شود اما نرخ تورم در سال های آینده افسار گسیخته تر خواهد بود.