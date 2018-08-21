قیمت مرغ اوایل هفته آینده کاهش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد امامی امین پیش از ظهر سه شنبه و در حاشیه جلسه ستاد تنظیم بازار استان تهران در جمع خبرنگاران در خصوص قیمت گوشت قرمز گفت: قیمت گوشت قرمز برای گوشت قلوه گاه وارداتی دام سبک ۲۷ هزار تومان و برای فیله مخصوص ۶۰ هزار تومان است.

وی ادامه داد: قیمت ران نیز بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار تهران ۴۷ هزار تومان است.

معاون امور هماهنگی اقتصادی استاندار تهران با بیان این که گوشت گرم به اندازه کافی در استان تهران موجود است، افزود: حدود ۱۰۰ تن گوشت گرم دام سبک وارد استان تهران شده است و توسط فروشگاه‌های زنجیره‌ای و سازمان میادین میوه و تره‌بار عرضه می شود.

امامی امین در خصوص گوشت مرغ و تخم مرغ نیز گفت: در این خصوص نیاز اماکن عمومی مانند دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها، پادگان‌ها و ... از طریق عرضه مرغ منجمد تأمین می شود و نیز حدود ۵۰۰ تن مرغ منجمد و ۱۰۰ تن مرغ گرم در بازار صرفاً از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای و میادین میوه و تره بار توزیع می شود و این مصوبه ستاد تنظیم بازار است.

وی با بیان این که ۴۵ درصد جامعه هدف از فروشگاه های زنجیره ای خرید می کنند، گفت: پیش بینی می شود، قیمت مرغ از هفته اوایل آینده کاهش یابد و مشکلی در عرضه قیمت مرغ وجود ندارد.