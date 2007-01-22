راهیابی روبات های پرستار به مراکز درمانی

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان دانشگاه های وارویک، کاردیف، دوبلین و نیوکسل با استفاده از تکنولوژی شگفت آوری روبات های پرستار را برای خدمات رسانی در بیمارستان های انگلیس ظرف 3 سال آینده طراحی می کنند.

به گفته "توماس شلگل" سرپرست اجرای این پروژه، هدف از طراحی روبات های پرستار جایگزینی آنها با کارکنان بیمارستانی نیست بلکه در این راستا امکان برقراری تقابل دوسویه در بیمارستان های اروپایی دنبال می شود.

وی افزود: اجرای این پروژه نه تنها امکان استفاده از روبات های سیار را در بیمارستان ها فراهم می سازد بلکه سیستم جامعی از اطلاعات و راهکارها را نیز ارائه می دهد.

بنا بر گزارش یونایتدپرس اینترنشنال، زمان آزمایش اولیه روی سری اول از این روبات ها برای سال 2010 تعیین شده و اصلی ترین نقش این روبات ها برخوردهایی است که با انسان ها انجام می دهند.

تقابل بین انسان و روبات در این طرح مهارت آمیز خواهد بود زیرا روبات های پرستار باید از توان لازم برای مراقبت از بیماران، افراد ناتوان و سالخورده و مجروحان و زخمیان برخوردار باشند.