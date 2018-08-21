تیم ملی کبدی مقابل مالزی پیروز شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از اندونزی، تیم ملی کبدی ایران در سومین دیدار خود در بازی های آسیایی از ساعت ۱۸ امروز (به وقت محلی) به مصاف تیم مالزی رفت و در پایان موفق شد با نتیجه ۵۸ بر ۲۴ به پیروزی برسد.

این پیروزی قاطع در شرایطی رقم خورد که ایران نیمه اول را با نتیجه ۳۶ بر ۱۰ به سود خودش تمام کرده بود.

ایران در دو بازی گذشته خود موفق شده بود تیم های ژاپن و پاکستان را شکست بدهد. ملی پوشان کشورمان فردا دو بازی دیگر دارند و ساعت ۱۴:۳۰ با نپال و ۱۸:۳۰ با اندونزی بازی می کنند. البته ساعت مسابقات ممکن است کمی جابجایی داشته باشد.