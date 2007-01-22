چشمه چشمه اشک

خبرگزاری مهر - گروه فرهنگ و ادب : پرداختن به مناقب و مصائب اصحاب عاشورا و در راس آنان حضرت اباعبدالله (ع) از افتخارات ادبیات گرانسنگ آئینی ماست ، در ادب معاصر نیز شاعران بی شماری در جهت خلق آثاری بدیع و تاثیرگذار در این حوزه آئینی اهتمام ورزیده اند که تعدادی از این اشعار در ایام محرم از نظر می گذرد .