خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه : حدود 200 است که بررسی علل عقب ماندگی جوامع شرقی، یکی از دغدغه های مهم متفکران و مصلحان اجتماع در مشرق زمین است، سئوالی که هنوز پاسخ خود را در یک قالب "جمع بندی نهایی" نیافته است. تقی آزاد ارمکی، استاد گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران ، در کتاب " علم و مدرنیته ایرانی" سعی کرده است پاسخی جامع به بحران ناکارآمدی و عقب ماندگی ایرانیان در برابر غرب بدهد.

این کتاب در شش فصل با عناوینی چون " مدرنیته در ایران، مبانی فکری مدرنیته ایرانی،جلوه های مفهومی مدرنیته ایرانی ، جلوه های سازمانی مدرنیته ایرانی، جلوه های علمی مدرنیته ایرانی،جمع بندی و نتیجه گیری" در 316 صفحه تدوین و تالیف شده است.

تعریفی که ارمکی از "مدرنیته ایرانی" دارد، قابل توجه است : " مدرنیته ایرانی" مفهومی است که از طرف برخی منتقدان و روشنفکران ایرانی در دهه اخیر مطرح شده است.منظور از مدرنیته ایرانی تجربه مدرنی است که مردم ایران در دوران معاصر در تعامل با جهان مدرن در صور گوناگون کسب کرده اند.

نویسنده در فهرست بندی عوامل عقب ماندگی شرق ، استبداد زدگی را یک عامل مهم و تعیین کننده ارزیابی کرده است : یکی از موارد تولید شده در مورد حوزه سیاسی ایران، سخن از حکومت استبدادی با محوریت شاه است.این داوری در مورد ایران چندین نتیجه داشته است: 1-ایران کشوری است استبدادی، 2-در نظام سیاسی ایران فقط شخص شاه اصل است، 3-آداب و رسوم حامی نظام استبدادی است.4-حوزه سیاسی بر دیگر عرصه ها غلبه داشته و جایی برای حیات اجتماعی وجود ندارد و در نتیجه کمتر روشنفکر و متفکری سعی داشته به راز و رمز اجتماعی پی ببرد.

آزاد ارمکی در فراز میانه کتاب خود چنین نتیجه گرفته است که در ایران اندیشه اجتماعی در جدال با اندیشه وارد گفتمان روشنفکری نشده است.

ویژگی های علم ایرانی یکی از فصول مهم کتاب مدرنیته ایرانی است، در بخشی از این فصل آمده است : ایرانیان در حوزه متعدد به جای انتقال علوم به گزینش بر اساس علائق "شخصی" اقدام کردند، تالیف همراه با تاکید بر اجتناب از به دام افتادن غرب ، موجب وارونه غرب و دشمنی با غرب شده است، هم مدافعات و هم مخالفان غرب راهی اشتباه در ایران پیمودند.

در بخش دیگری از این فصل آمده است: اشکال اصلی دیگری به متفکران ایرانی وارد است، "عدم انتقال یافته ها" می باشد، آنها اکثرا آموخته های خود را شخصی دانسته و به دلیل فقدان ابزارهای مدرن از قبیل عدم وجود دانشگاه، کتاب و مجله و...نتوانسته اند مطالب خود را ارائه و منتقل کنند.

مولف در فصل آخر کتاب "جمع بندی و نتیجه گیری" عصاره تحقیقات خود را چنین جمع بندی کرده است: " در مجموع تقدم حوزه سیاست بر دانش، موجب وابسته شدن علم به قدرت و در نهایت سیاست زدگی علم شد، ایران شناسان غربی مفهوم ایران "عقب مانده" را ساختند و ایران شناسان ایرانی "غرب وارونه" را ، افرادی چون "فروغی، بهار، صدیقی و ...که بیشتر سیاستمدار بودند تا دانشمند ، در توسعه درک سیاست زدکی علم مهم بودند و وابستگی علم به قدرت را مشروع ساختند.