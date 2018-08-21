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۳۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۴:۴۹

فرمانده انتظامی آمل اعلام کرد:

مرگ یک کوهنورد و مصدومیت ۲ نفر در قله دماوند

مرگ یک کوهنورد و مصدومیت ۲ نفر در قله دماوند

ساری - فرمانده انتظامی شهرستان آمل از وقوع حادثه و مرگ یک کوهنورد در ارتفاعات قله دماوند و مصدومیت دو نفر دیگر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نعمت الله آزادی اظهار داشت: در پی کسب خبری از مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع حادثه منجر به فوت در قله دماوند منطقه " ناندل"، ماموران انتظامی "بخش لاریجان" سریعاً به محل حادثه عزیمت کردند.

وی تصریح کرد: ماوران با حضور در محل حادثه در بررسی های اولیه دریافتند، مردی ۵۵ ساله همراه با اکیپی کوهنوردی از روستای "مشاء" حوالی "امامزاده هاشم" به علت فشار جوی و مشکلات تنفسی دچار خفگی شد و فوت کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان آمل، تصریح کرد: در همین خصوص دو کوهنورد دیگر از این اکیپ نیز مصدوم شدند که به مرکز درمانی منتقل و موضوع پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی اعلام شد.

کد مطلب 4381303

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