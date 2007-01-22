تردد در جاده کرج - چالوس برقرار است

عباس صفری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت : از ساعات اولیه بارش برف در این محور ماموران اداره راه گچسر در محور حاضر شدند و اقدامات لازم به منظور پاکسازی و نمکپاشی را انجام دادند و هم اکنون جاده خالی از نشانه های برف است.

وی افزود: درحال حاضر هوای محور آفتابی است و هیچ گونه لغزندگی در این جاده وجود ندارد .

صفری خاطر نشان کرد: سه راهی دیزین نیز از وجود برف پاکسازی شده است و ورزشکارانی که قصد سفر به ارتفاعات دیزین را دارند می توانند به راحتی در این جاده تردد کنند.

وی از رانندگان خواست: به دلیل غیرقابل پیش بینی بودن وضعیت هوای جاده کرج - چالوس ، هنگام تردد در این محور حتما زنجیر چرخ ، وسایل گرمایی و ایمنی مناسب و مواد غذایی به همراه داشته باشند و پیش از حرکت اطلاعات راههای عبوری خود را از شماره گویای 141 دریافت کنند.