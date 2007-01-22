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۲ بهمن ۱۳۸۵، ۱۲:۰۴

دبیر کل فدراسیون جهانی و رئیس اتحادیه تکواندو آسیا به ایران می آیند

فدراسیون تکواندو اسامی میهمانان خارجی اولین دوره رقابتهای تکواندو جام باشگاههای آسیا را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، برهمین اساس دکتر"لی چول چوی" دبیر کل فدراسیون جهانی به همراه "دائه سونگ لی"رئیس اتحادیه تکواندو آسیا ، " کی سوک لی " نماینده فدراسیون جهانی ، "دی وون کانگ "و "مون سوب لی"دو عضو کمیته برگزاری مسابقات فدراسیون جهانی تکواندو برای حضور و تماشای مسابقات باشگاههای آسیا  به تهران سفر خواهند کرد. این نفرات برای سفر 7 روزه خود به تهران  21 بهمن ماه وارد ایران خواهند شد.
کد مطلب 438137

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