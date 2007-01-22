دبیر کل فدراسیون جهانی و رئیس اتحادیه تکواندو آسیا به ایران می آیند

به گزارش خبرنگار مهر، برهمین اساس دکتر"لی چول چوی" دبیر کل فدراسیون جهانی به همراه "دائه سونگ لی"رئیس اتحادیه تکواندو آسیا ، " کی سوک لی " نماینده فدراسیون جهانی ، "دی وون کانگ "و "مون سوب لی"دو عضو کمیته برگزاری مسابقات فدراسیون جهانی تکواندو برای حضور و تماشای مسابقات باشگاههای آسیا به تهران سفر خواهند کرد. این نفرات برای سفر 7 روزه خود به تهران 21 بهمن ماه وارد ایران خواهند شد.



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