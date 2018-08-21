۴۷۰ کیلو تریاک در استان البرز کشف شد

سردار سید جعفر حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در پی رصد تحرکات یکی از عناصر فعال در امر تهیه و توزیع مواد مخدر، محرز شد که نامبرده به همراه یکی از همدستان خود درصدد تحویل محموله مواد مخدر از عناصر قاچاق در شرق کشور و توزیع آن میان مشتریان خود در استان های البرز و تهران است.

وی در ادامه افزود: با تلاش شبانه روزی ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان البرز، محل دپو مواد مخدر و مخفیگاه متهم در غرب استان تهران شناسایی و در یک عملیات همزمان و مشترک با پلیس مبارزه با مواد مخدر ویژه غرب استان تهران، نامبرده به همراه همدستش دستگیر شدند.

سردار حسینی تصریح کرد: در بازرسی از مخفیگاه آن ها مقدار ۴۷۰ کیلوگرم تریاک با لفافه از داخل خودرو وانت متعلق به متهمان کشف و در این رابطه ۲ دستگاه خودرو وانت پیکان و پراید توقیف شد.