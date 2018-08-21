سعی کرده ایم سیاسی کاری نکنیم

به گزارش خبرنگار مهر، احمد نصیری ظهر سه شنبه در جلسه رسمی و علنی شورای شهر زنجان تاکید کرد: برخلاف وجود گرایشات فکری و سیاسی سعی شد سیاسی‌کاری نکنیم و تلاش ما حل مشکلات شهری بوده و با همین تفکر نیز پیش خواهیم رفت.

رئیس سابق شورای اسلامی شهر زنجان با بیان اینکه شورای شهر زنجان ترکیبی از سلایق مختلف سیاسی است، گفت: دو اصلاح طلب و دو اصولگرای شناسنامه‌دار در شورا داریم ولی با وجود این موضوع در بحث سبزه‌میدان همه توافق کردیم و به آن رأی دادیم یعنی مهم نیست که این طرح به اسم اصولگرا و اصلاح‌طلب تمام شود.

وی با بیان اینکه در دوره یک ساله شورا به خاطر سعه‌صدر همکاران، کارهای خوبی انجام شده است، ادامه داد: تلاش کردیم تا اقتدار شورا مورد توجه قرار گیرد و با انسجام کامل برای اجرای برنامه‌ها حرکت کردیم و تلاش شد به وظایفمان در شورا پرداخته و حاشیه‌سازی نکنیم.

رئیس شورای اسلامی شهر زنجان با تاکید بر اینکه منکر قصورات نیستیم، گفت: باید عملکردها بررسی و قصورات برطرف شود تا راه برای توسعه شهر هموارتر شود.

نصیری افزود: در بررسی بودجه ۹۷ با تلاش و برگزاری جلسات قبل، زمان مقرر ابلاغ شد و تعامل با همه دستگاه‌های اجرایی جزو اولویت‌های ما بوده و خواهد بود.

رئیس جدید شورای اسلامی شهر زنجان نیز از خبرنگاران خواست انتخابات جدید هیئت رئیسه شورای شهر زنجان را سیاسی قلمداد نکنند و با آن رنگ و بوی سیاسی ندهند.

اسماعیل دویران با اشاره به اینکه رئیس سابق شورای شهر اجازه ورود شورا به حواشی را نداد، افزود: در یک سال گذشته که با دوستان جدید همکار بودیم؛ به هیچ وجه از سوی اعضای شورا به کسی بی‌احترامی نشد.

وی با بیان ما تا امروز پنج دوره شورای شهر داشته‌ایم که البته به عقیده بنده به لحاظ پختگی و رعایت اخلاق این دوره شورا قوی‌تر است، تاکید کرد: اگر شخصی که در این مسند و صندلی مردم نشست بخواهد این صندلی را به سمت منافع شخصی خود سوق دهد راه به جایی نخواهد برد.