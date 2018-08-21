مدیر جدید پایگاه میراث جهانی بم معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی استان کرمان، با حضور مدیر پایگاههای میراث جهانی سازمان میراث فرهنگی کشور، مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان، فرماندار شهرستان بم و سایر مسئولان محلی این شهرستان محسن موحدی به عنوان مدیر جدید پایگاه میراث جهانی بم و منظر فرهنگی آن معرفی شد.

در ابتدای این مراسم مدیر جدید پایگاه میراث جهانی بم و منظر فرهنگی آن با اشاره به اینکه باید فعالیت های انجام شده در راستای مرمت ارگ تاریخی بم اطلاع رسانی شود، اظهار کرد: خوشبختانه در طول سالهای گذشته اقدامات مرمتی ویژه ای در این پایگاه ثبت جهانی انجام شده است.

محسن موحدی با بیان اینکه در حال حاضر باید بر روی جذب گردشگران به سوی این اثر تاریخی تمرکز کرد، افزود: در حال حاضر شرایط برای بازدید گردشگران فراهم است و علاقمندان می توانند از تمامی قسمتهای این بنای تاریخی دیدن کنند.

وی با اشاره به اینکه بیشتر قسمتهای ارگ تاریخی بم مرمت و بازسازی شده است، تصریح کرد: امیدواریم در آینده نزدیک شاهد پایان مرمت بخش حاکم نشین ارگ تاریخی بم باشیم.

موحدی با بیان اینکه بازگشت ارگ بم به دوران شکوه پیش از زلزله ۱۳۸۲ نیازمند همکاری همه است، تصریح کرد: در این بین مردم و مسئولان محلی بیشترین نقش را دارند.